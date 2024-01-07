Путинскую Россию определяют теории заговора, подхалимства и репрессии, – Financial Times

В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Впрочем, никаких конкурентных соревнований проведено не будет, поскольку каждый избиратель заранее понимает, что победит действующий президент Владимир Путин. Такие события прольют свет на четыре главных аспекта системы страны-агрессоры.

Ранее Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию России документы для участия в президентских выборах. Действующий глава российского государства идет на выборы самовыдвиженцем.

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Четыре аспекта России при правлении Путина

Британское издание Financial Times отметило, что выборы в России продемонстрируют главные аспекты политической системы государства – подхалимство, преследование, пошлость и теории заговора.

Известно, что еще один шестилетний президентский срок будет означать, что до 2030 года Путин будет руководить Россией. Общий срок его президентства продлится даже дольше, чем у диктатора Иосифа Сталина в течение 1924 – 1953 годов.

Цель выборов не просто продемонстрировать, что Путин полностью контролирует ситуацию, а также "узаконить" нападение на Украину. Заставляя россиян участвовать в голосовании, результат которого предрешен, власти хотят показать, что опирается на молчаливое согласие или, лучше сказать, активную поддержку народа,

– говорится в сообщении Financial Times.

В издании подчеркнули, что, как и в советские времена, эта поддержка часто принимает форму подхалимства вождю.

В частности, вместе с подхалимством приходят репрессии. Одним из примеров, о котором упомянуло британское СМИ, является Алексей Навальный, заключенный основатель Фонда борьбы с коррупцией.

Третьей особенностью русской политической культуры при Путине стало использование в официальных кругах нецензурной лексики. Российский диктатор задал новый тон в 1999 году, незадолго до вступления в должность президента. Тогда он поклялся уничтожить, так сказать, "чеченских сепаратистов".

Путинская Россия также пленена теориями заговора, одни из которых с легкостью попали в "народную" культуру, а другие начали пропагандироваться властью.

Одна из самых удивительных была озвучена в прошлом году секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Он утверждал, что США добиваются поражения России в Украине, потому что американцы опасаются извержения Йеллоустонского супервулкана в Вайоминге и хотят переселиться в Восточную Европу и Сибирь,

– говорится в материале.

Другая теория заговора связана с "золотым миллиардом" – идеей о том, что западные лидеры хотят захватить контроль над мировыми ресурсами, в том числе и российскими.

Впрочем, общим для всех подобных концепций утверждение, что Запад якобы стремится развалить Россию как страну.

Выборы в России: что известно