"Буде Путін або такий як Путін": чому в Росії виникають побоювання щодо виборів
Речник Кремля Дмітрій Пєсков видав дивну заяву про наступного президента Росії. Вперше поплічник Владіміра Путіна сказав правду: "Буде таким самим. Або іншим, але таким самим".
Подібні заяви позбавляють ілюзій та дозволяють зрозуміти, що при зміні російської влади не варто очікувати колосальних змін. Такими думками з 24 Каналом поділився політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.
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Путін має два варіанти
"Буде Путін, або такий самий як Путін. Що стосується виборів і того, що він буде до смерті? За винятком, мабуть, Бориса Єльцина, а всі інші російські царі або генсеки при союзі залишалися до смерті на посадах. Не хочуть люди втрачати владу. У Росії влаштовано так, що все залежить від царя самодержця", – підкреслив Сазонов.
Відтак імператор та його оточення живуть гарно й правлять країною, якщо когось усувають з посади – це здебільшого чіткий підпис на смерть, тому в Росії всі тримаються зубами за свої посади й побоюються якихось змін чи виборів.
Натомість Путіну таких гарантій ніхто не зможе дати. Тому в чинного президента Росії два варіанти: правити до смерті або самостійно піти з кремлівського трону й сподіватися ще трохи прожити, якщо "свої" не вб'ють.
Знову звинувачуватимуть Захід
У Росії буцім планують провести президентські вибори у 2024 році. Утім, усім відомо, що в країні-агресорці давно немає права на вибір і народ цим не переймається.
Згадаймо рокірування Владіміра Путіна та Дмитра Медведєва:
- Путін правив два терміни з 2000 до 2008 року;
- потім був при владі нібито Мєдвєдєв з 2008 до 2012 року;
- і знову Кремль очолив Путін з 2012 до 2018 року та з 2018 до сьогодення.
Сазонов про "епоху" правління Путіна: дивитися відео
Припустимо, під час президентської кампанії Владімір Путін не говоритиме про війну Україні, а зосередиться на "боротьбі із Заходом". Оскільки російському президенту потрібна хоч якась підтримка народу, а на фронті окупанти успіхів не мають.
Тому так, доведеться говорити про Захід, "який планує нас задавити". Їм не звикати, це їхня риторика весь радянський час та, мабуть, у російській імперії так було, і зараз так само,
– пояснив Кирило Сазонов.
Вибори президента в Росії
- Восьмі вибори президента Росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Путін вирішив балотуватися на новий 6-річний президентський термін, проте офіційного підтвердження цьому досі немає. Він не заявив про участь у виборах через низку причин.
- Водночас багато іноземних дипломатів та чиновників очікують, що він залишиться при владі на все життя. А прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков назвав вибори в країні-агресорці "бюрократією" і навіть спрогнозував, що Путін "переможе" і здобуде 90% голосів.
- Крім того, "вибори" у Росії припадають на дві символічні дати – 10-ту річницю окупації українського Криму та 25-ту річницю перебування Путіна у російського "керма".