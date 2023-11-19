"Буде Путін або такий як Путін": чому в Росії виникають побоювання щодо виборів

Речник Кремля Дмітрій Пєсков видав дивну заяву про наступного президента Росії. Вперше поплічник Владіміра Путіна сказав правду: "Буде таким самим. Або іншим, але таким самим".

Подібні заяви позбавляють ілюзій та дозволяють зрозуміти, що при зміні російської влади не варто очікувати колосальних змін. Такими думками з 24 Каналом поділився політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Читайте також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Путін має два варіанти

"Буде Путін, або такий самий як Путін. Що стосується виборів і того, що він буде до смерті? За винятком, мабуть, Бориса Єльцина, а всі інші російські царі або генсеки при союзі залишалися до смерті на посадах. Не хочуть люди втрачати владу. У Росії влаштовано так, що все залежить від царя самодержця", – підкреслив Сазонов.

Відтак імператор та його оточення живуть гарно й правлять країною, якщо когось усувають з посади – це здебільшого чіткий підпис на смерть, тому в Росії всі тримаються зубами за свої посади й побоюються якихось змін чи виборів.

Борис Єльцин, якому, імовірно, дали гарантії безпеки після звільнення з поста президента Росії. Він правив з 1991 року до 1999 року, а помер у 2007 році.

Натомість Путіну таких гарантій ніхто не зможе дати. Тому в чинного президента Росії два варіанти: правити до смерті або самостійно піти з кремлівського трону й сподіватися ще трохи прожити, якщо "свої" не вб'ють.

Знову звинувачуватимуть Захід

У Росії буцім планують провести президентські вибори у 2024 році. Утім, усім відомо, що в країні-агресорці давно немає права на вибір і народ цим не переймається.

Згадаймо рокірування Владіміра Путіна та Дмитра Медведєва:

Путін правив два терміни з 2000 до 2008 року;

потім був при владі нібито Мєдвєдєв з 2008 до 2012 року;

і знову Кремль очолив Путін з 2012 до 2018 року та з 2018 до сьогодення.

Сазонов про "епоху" правління Путіна: дивитися відео

Припустимо, під час президентської кампанії Владімір Путін не говоритиме про війну Україні, а зосередиться на "боротьбі із Заходом". Оскільки російському президенту потрібна хоч якась підтримка народу, а на фронті окупанти успіхів не мають.

Тому так, доведеться говорити про Захід, "який планує нас задавити". Їм не звикати, це їхня риторика весь радянський час та, мабуть, у російській імперії так було, і зараз так само,

– пояснив Кирило Сазонов.

Вибори президента в Росії