"Будет Путин или такой как Путин": почему у России возникают опасения относительно выборов
Спикер Кремля Дмитрий Песков выдал странное заявление о следующем президенте России. Впервые приспешник Владимира Путина сказал правду: "Будет таким же. Или другим, но таким же".
Подобные заявления лишают иллюзий и позволяют понять, что при смене российской власти не следует ожидать колоссальных изменений. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
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Путин имеет два варианта
"Будет Путин, или такой же как Путин. Что касается выборов и того, что он будет до смерти? За исключением, пожалуй, Бориса Ельцина, а все остальные российские цари или генсеки при союзе оставались до смерти на должностях. Не хотят люди терять власть. В России устроено так, что все зависит от царя самодержца", – подчеркнул Сазонов.
Следовательно, император и его окружение живут хорошо и правят страной, если кого-то отстраняют от должности – это в основном четкая подпись на смерть, поэтому в России все держатся зубами за свои должности и опасаются каких-либо изменений или выборов.
Путину же таких гарантий никто не сможет дать. Поэтому у действующего президента России два варианта: править до смерти или самостоятельно уйти с кремлевского трона и надеяться еще немного прожить, если "свои" не убьют.
Вновь будут обвинять Запад
В России планируют провести президентские выборы в 2024 году. Впрочем, всем известно, что в стране-агрессоре давно нет права на выбор и народ этим не беспокоится.
Вспомним рокировку Владимира Путина и Дмитрия Медведева:
- Путин правил два срока с 2000 по 2008 год;
- затем был у власти якобы Медведев с 2008 по 2012 год;
- и снова Кремль возглавил Путин с 2012 по 2018 год и с 2018 по настоящее время.
Сазонов об "эпохе" правления Путина: смотреть видео
Предположим, во время президентской кампании Владимир Путин не будет говорить о войне Украины, а сосредоточится на "борьбе с Западом". Поскольку российскому президенту нужна хоть какая-то поддержка народа, а на фронте оккупанты успехов не имеют.
Поэтому да, придется говорить о Западе, "который планирует нас задавить". Им не привыкать, это их риторика все советское время и, пожалуй, в российской империи так было, и сейчас так же,
– объяснил Кирилл Сазонов.
Выборы президента в России
- Восьмые выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. Путин решил баллотироваться на новый 6-летний президентский срок, однако официального подтверждения этому до сих пор нет. Он не заявил об участии в выборах по ряду причин.
- В то же время многие иностранные дипломаты и чиновники ожидают, что он останется у власти на всю жизнь. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал выборы в стране-агрессоре "бюрократией" и даже спрогнозировал, что Путин "победит" и получит 90% голосов.
- Кроме того, "выборы" в России приходятся на две символические даты – 10-ю годовщину оккупации украинского Крыма и 25-ю годовщину пребывания Путина у российского "руля".