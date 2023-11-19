"Будет Путин или такой как Путин": почему у России возникают опасения относительно выборов

Спикер Кремля Дмитрий Песков выдал странное заявление о следующем президенте России. Впервые приспешник Владимира Путина сказал правду: "Будет таким же. Или другим, но таким же".

Подобные заявления лишают иллюзий и позволяют понять, что при смене российской власти не следует ожидать колоссальных изменений. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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Путин имеет два варианта

"Будет Путин, или такой же как Путин. Что касается выборов и того, что он будет до смерти? За исключением, пожалуй, Бориса Ельцина, а все остальные российские цари или генсеки при союзе оставались до смерти на должностях. Не хотят люди терять власть. В России устроено так, что все зависит от царя самодержца", – подчеркнул Сазонов.

Следовательно, император и его окружение живут хорошо и правят страной, если кого-то отстраняют от должности – это в основном четкая подпись на смерть, поэтому в России все держатся зубами за свои должности и опасаются каких-либо изменений или выборов.

Борис Ельцин, которому, возможно, дали гарантии безопасности после увольнения с поста президента России. Он правил с 1991 года по 1999 год, а умер в 2007 году.

Путину же таких гарантий никто не сможет дать. Поэтому у действующего президента России два варианта: править до смерти или самостоятельно уйти с кремлевского трона и надеяться еще немного прожить, если "свои" не убьют.

Вновь будут обвинять Запад

В России планируют провести президентские выборы в 2024 году. Впрочем, всем известно, что в стране-агрессоре давно нет права на выбор и народ этим не беспокоится.

Вспомним рокировку Владимира Путина и Дмитрия Медведева:

Путин правил два срока с 2000 по 2008 год;

затем был у власти якобы Медведев с 2008 по 2012 год;

и снова Кремль возглавил Путин с 2012 по 2018 год и с 2018 по настоящее время.

Сазонов об "эпохе" правления Путина: смотреть видео

Предположим, во время президентской кампании Владимир Путин не будет говорить о войне Украины, а сосредоточится на "борьбе с Западом". Поскольку российскому президенту нужна хоть какая-то поддержка народа, а на фронте оккупанты успехов не имеют.

Поэтому да, придется говорить о Западе, "который планирует нас задавить". Им не привыкать, это их риторика все советское время и, пожалуй, в российской империи так было, и сейчас так же,

– объяснил Кирилл Сазонов.

Выборы президента в России