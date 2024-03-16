Усе пішло не за планом: які курйози вже відбулися на виборах у Росії

У Росії триває проведення так званих "виборів". Однак, звісно, спокійно усе не могло пройти. Вже фіксують не тільки технічні проблеми з голосуванням, але й небажання самих росіян брати участь у ньому.

На виборчих дільницях по Росії вже є чимало зіпсованих бюлетенів через дії росіян. Крім того, проголосувати через спеціальну онлайн-платформу охочі більше не можуть. Детальніше про це 24 Каналу розповів Ростислав Мурзагулов – письменник, блогер, громадський діяч, російський опозиціонер.

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Проблеми на виборах

У п'ятницю, 15 березня, у Росії розпочалися так звані вибори. Віддати свій голос росіяни могли також в електронному форматі. Однак, звісно, щось мусило піти не так. У перший же день виборів зафіксують збої у системі онлайн-голосування. Зокрема, користувачі скаржилися, що головна сторінка сайту не завантажується.

Російська влада повідомила, що система електронного голосування дала збій, мовляв, через велику кількість охочих проголосувати.

Коли цю електронну систему створювали, то списали на неї мільйони, а зробив її якийсь студент у гуртку. Це російська класика. Справді, у кожного мережевого ресурсу є пропускний ліміт. Якщо ти робиш сайт, для того, щоб туди мільйони щоденно заходили, то необхідний відповідний захист. Зрозуміло, що їхня система "впала",

– наголосив Ростислав Мурзагулов.

Для російської влади неважливо, чи справно працюватиме такий надважливий сайт, чи ні. Головне, що на ньому можна було добре заробити, поклавши гроші собі у кишеню.

Кіберфахівці Головного управління розвідки 16 березня зламали систему державних послуг Росії. Через цю платформу росіяни й могли проголосувати на виборах. Однак тепер цей сайт "ліг", тому голосування через електронну систему зараз неможливе.

Цікаво відзначити, що росіяни не так вже й охоче беруть участь у театральній постановці під назвою "вибори". Зокрема, у кількох російських містах підпалювали скриньки з бюлетенями, виливали туди зеленку та фарбу.

Терористична відповідь Путіна

Однак електронне голосування – це не єдина проблема, з якою зіткнулися в період проведення виборів у Росії. Серйозною перепоною став і прорив кордону російськими добровольцями.

Звісно, Владімір Путін не піде з ними на перемовини і тим паче не віддаватиме окуповані території в обмін на ті, які вже перебувають під контролем добровольців.

Путін зализуватиме рани, продовжуватиме знаходити собі союзників а-ля Іран та Південної Кореї, щоб купувати у них варварські засоби для вбивства людей. Оце й буде його відповіддю. Ми вже бачили кілька потужних прильотів у Києві, Вінниці та Одесі у відповідь дії російських добровольців. Знову терористичні методи,

– наголосив Мурзагулов.

Російський диктатор подібними цинічними методами намагається змусити українців тиснути на владу. Мовляв, війну треба закінчувати негайно на перемовинах.

Вибори у Росії: що відомо