Все пошло не по плану: какие курьезы уже произошли на выборах в России

В России продолжается проведение так называемых "выборов". Однако, конечно, спокойно все не могло пройти. Уже фиксируют не только технические проблемы с голосованием, но и нежелание самих россиян участвовать в нем.

На избирательных участках по России уже есть немало испорченных бюллетеней из-за действий россиян. Кроме того, проголосовать через специальную онлайн-платформу желающие больше не могут. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал Ростислав Мурзагулов – писатель, блогер, общественный деятель, российский оппозиционер.

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Проблемы на выборах

В пятницу, 15 марта, в России начались так называемые выборы. Отдать свой голос россияне могли также в электронном формате. Однако, конечно, что-то должно было пойти не так. В первый же день выборов зафиксируют сбои в системе онлайн-голосования. В частности, пользователи жаловались, что главная страница сайта не загружается.

Российские власти сообщили, что система электронного голосования дала сбой, мол, из-за большого количества желающих проголосовать.

Когда эту электронную систему создавали, то списали на нее миллионы, а сделал ее какой-то студент в кружке. Это русская классика. Действительно, у каждого сетевого ресурса есть пропускной лимит. Если ты делаешь сайт, для того, чтобы туда миллионы ежедневно заходили, то необходима соответствующая защита. Понятно, что их система "упала",

– подчеркнул Ростислав Мурзагулов.

Для российской власти неважно, будет ли исправно работать такой сверхважный сайт, или нет. Главное, что на нем можно было хорошо заработать, положив деньги себе в карман.

Киберспециалисты Главного управления разведки 16 марта взломали систему государственных услуг России. Через эту платформу россияне и могли проголосовать на выборах. Однако теперь этот сайт "лег", поэтому голосование через электронную систему сейчас невозможно.

Интересно отметить, что россияне не так уж и охотно участвуют в театральной постановке под названием "выборы". В частности, в нескольких российских городах поджигали ящики с бюллетенями, выливали туда зеленку и краску.

Террористический ответ Путина

Однако электронное голосование – это не единственная проблема, с которой столкнулись в период проведения выборов в России. Серьезной преградой стал и прорыв границы российскими добровольцами.

Конечно, Владимир Путин не пойдет с ними на переговоры и тем более не будет отдавать оккупированные территории в обмен на те, которые уже находятся под контролем добровольцев.

Путин будет зализывать раны, продолжать находить себе союзников а-ля Иран и Южной Кореи, чтобы покупать у них варварские средства для убийства людей. Вот это и будет его ответом. Мы уже видели несколько мощных прилетов в Киеве, Виннице и Одессе в ответ действия российских добровольцев. Опять террористические методы,

– отметил Мурзагулов.

Российский диктатор подобными циничными методами пытается заставить украинцев давить на власть. Мол, войну надо заканчивать немедленно на переговорах.

Выборы в России: что известно