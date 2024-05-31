Може вести кампанію навіть із в'язниці: чи зможе Трамп взяти участь у виборах і помилувати себе

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У ніч проти 31 травня у Сполучених Штатах присяжні винесли історичний вердикт у справі "Народ штату Нью-Йорк проти Дональда Дж. Трампа". 45-го президента США було визнано винним за всіма 34 пунктами звинувачення щодо спроби дати хабар порнозірці Стормі Деніелс за мовчання про інтимний зв'язок з політиком.

Головна претензія, нагадаємо, полягала не в спробі корумпувати секс-робітницю чи навіть те, що та, даруйте, відшмагала Трампа по оголених сідницях примірником журналу Forbes з його обличчям на обкладинці, а в фінансових махінаціях та фальсифікації фінансової звітності.

Трамп у розпал переможної для нього кампанії-2016 наказав своїм адвокатам сплатили жінці 130 тисяч доларів з фондів, призначених для виборчого процесу. В Америці такі дії завжди не схвалюють та вважають злочином, а тому присяжні були одностайні.

Тож Трамп стане першим президентом США (тепер він претендує на те, щоб стати 47-м), якого буде засуджено за кримінальним звинуваченням.

24 Канал пояснює, що буде далі та чи зможе Трамп брати участь у президентських виборах.

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Судове засідання у справі Трампа, момент, коли пані Деніелс дає свої розлогі свідчення / Ілюстрація CNN

Який термін загрожує Трампу і коли буде остаточне рішення

Вердикт присяжних має затвердити суддя, а це станеться лише 11 липня 2024 року (така затримка дивна для нас, але є нормальною практикою для США).

Між іншим, через тиждень до з’їзду Республіканської партії. Сам з'їзд відбудеться 15 – 18 липня, на ньому мають офіційно оголосили Трампа кандидатом у президенти, як переможця праймеріз у республіканців, а Трамп нарешті має оголосити, хто буде його віцепрезидентом.

Це може бути умовний термін або ж реальний, у такому разі Дональду Трампу "світить" до 4 років ув’язнення, але, увага, за кожним пунктом обвинувачення.



Судове засідання у справі Трампа / Ілюстрація CNN

До теми Все про вибори в США, чи допустять Трампа та що таке супервівторок

Трамп зможе помилувати себе сам?

У 45-го президента попереду ще розгляд аж трьох справ. Це, зокрема, "Сполучені Штати Америки проти Дональда Дж. Трампа, Волтіна Наути та Карлоса Де Олівейри". Мовиться про зберігання таємних документів в туалеті на віллі Трампа Мар-а-Лаго.

Втім, цей розгляд по суті відтермінований, а вердикти взагалі можна очікувати десь пізніше листопада 2024 року, тобто вже після завершення президентської кампанії.

Чи завадить це Трампу обиратися президентом?

Тоді Трамп у разі перемоги отримає імунітет і зможе навіть сам помилувати себе у справі пані Стормі.

У теорії – ні. Американські закони не бачать проблеми в тому, щоб хтось, хто є засудженим за кримінальні злочини, балотувався та був обраний президентом США.



Трамп сказав на суді, що це ще далеко не кінець / Ілюстрація CNN

Інша справа, що це заборонено визнаним законом бунтівникам. Трамп мав і цей досвід (мовиться про січневе повстання 2020 року та захоплення Капітолія його прибічниками, яких сам політик активно підбурював).

Проте Верховний суд США виправдав Трампа по цій справі та зняв з нього всі звинувачення.

Детальніше читайте тут Карма 14 поправки XIX століття: чи зможе Трамп взяти участь у виборах президента США 2024

Закони США не дискримінують кримінальників у їхніх бажаннях стати президентом. Кампанію свою Трамп може вести як хоче та звідки хоче. Навіть із в'язниці – так робив, наприклад, кандидат від американських соціалістів Юджин Дебс понад сто років тому (щоправда, програв, але його згодом помилував переможець виборів президент Гардінг).

Цілком можливо, що повторити цей досвід доведеться й Дональду Трампу.

Великий репутаційний удар по іміджу та проблеми з донорами

Тепер Трамп, замість того щоб вести кампанію, збирати донати і виступати перед прихильниками, буде змушений значну частину часу проводити на судових слуханнях. Це забере як час, так і сили.

Звісно, це великий репутаційний удар для кандидата. Ні, не для специфічного електорату Трампа, а саме для тих, які ще не визначилися. Таких людей чимало й вони починають активно цікавитись політикою лише з кінця літа. На цей момент вони вже знатимуть, що Трамп має вирок (умовний чи реальний), а також буде брати участь в інших слуханнях.

Питання – чи хочуть ці люди мати за президента кримінального злочинця, відкрите. Якщо вони не знають, як це, то можуть запитати українців, де колись обрали двічі (не) засудженого Януковича.

Для кандидата Трампа це безумовно великий репутаційний удар і абсолютно точно це використає табір його опонента – чинного президента Джо Байдена. Той також, до речі, мав судові проблеми зі зберіганням документів в особистих апартаментах, але був виправданий, щоправда, з натяками на його вік.



Трамп у суді був дуже незадоволений / Ілюстрація CNN

У Трампа можуть виникнути проблеми з донорами.

Головні кандидати в президенти США традиційно ведуть кампанію не за власні кошти (виключення були, але в осяжний нашому поколінню час це робив хіба що сенсаційний мільярдер Росс П'єро).Дональд Трамп, який перебуває у стані перманентного банкрутства і збирає гроші шляхом краудфандингу на виплату судових витрат, критично залежний від донатів і пожертв, а тому гарантовано матиме проблеми. Це означає менше реклами та промоції, менше можливостей впливати на незалежний виборців і, зокрема, ті штати, які вагаються (наразі їх 6).

Схоже, не уникнути проблем і всередині Республіканської партії. Вона не є монолітною і там є чимало різних течій. Класичні республіканці точно не бажають, щоб їх лідером був засуджений за кримінальний злочин політик.

Звісно, дива у вигляді зміни кандидати на липневому Конвенті (з’їзді) чекати не варто, проте такі ідеї точно лунатимуть. І це може вплинути на голосування в листопаді 2024 року. А ще від переговорів всередині партії може залежати обрання кандидатури віцепрезидента. У разі якщо Трамп переможе, але отримає тюремний вирок й зробить буцегарню власною резиденцією замість Мар-а-Лаго (закон цього не забороняє), роль віцепрезидента суттєво зросте.

Про що говорять рейтинги кандидатів

Наразі говорити про рейтинги можна, але не варто ставитись до них аж занадто серйозно. Попри те, що Трамп має значну сукупну перевагу по країні (54%), а чинний президент Байден відстає (37%), вирішуватиме не абсолютна більшість, а виборщики від штатів. Байден і Трамп наразі мають перемагати в "своїх" штатах.

Відповідно до останніх опитувань,

У штатах, які не визначились, соціологія бачить невелику перевагу Трампа. При цьому ситуація обов'язково зміниться (та ще й динамічно) у найближчі місяці, коли американці відпочинуть від літніх блокбастерів, з’їздять у відпустки та нарешті зацікавляться виборами. Тоді й стане зрозумілим, чи спрацює стратегія команди Байдена виставити Трампа новим Януковичем і чи вдасться команді Трампа презентувати шефа як американську версію Нельсона Мандели, Ґанді та Навального водночас.

Що це все означає для України

Для України та українців це буде цікаве політичне шоу, але його підсумки, схоже, глобально не змінять ситуацію в гірший бік. Нині бачимо, що США відмовляються від тактики "контролю за ескалацією" та обидва кандидати потрохи стають яструбами, причому Трамп виглядає навіть більш затятим (він нібито хотів би бомбити Москву після вторгнення Росії в Україну).

Це означає, що обидва кандидати правильно зрозуміли, чого хочуть американці та вже знають, як зробити Америку великою. Це добрі новини для України, а добрих новин для Росії вже немає.