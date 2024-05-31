Может вести кампанию даже из тюрьмы: сможет ли Трамп принять участие в выборах и помиловать себя

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В ночь на 31 мая в Соединенных Штатах присяжные вынесли исторический вердикт по делу "Народ штата Нью-Йорк против Дональда Дж. Трампа". 45-ый президент США был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения в попытке дать взятку порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание об интимной связи с политиком.

Главная претензия, напомним, заключалась не в попытке коррумпировать секс-работницу или даже то, что та, извините, отшлепала Трампа по обнаженным ягодицам экземпляром журнала Forbes с его лицом на обложке, а в финансовых махинациях и фальсификации финансовой отчетности.

Трамп в разгар победной для него кампании-2016 приказал своим адвокатам оплатить женщине 130 тысяч долларов из фондов, предназначенных для избирательного процесса. В Америке такие действия всегда не одобряют и считают преступлением, а потому присяжные были единодушны.

Таким образом, Трамп станет первым президентом США (теперь он претендует на то, чтобы стать 47-м), который будет осужден по уголовному обвинению.

24 Канал объясняет, что будет дальше и сможет ли Трамп участвовать в президентских выборах.

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Судебное заседание по делу Трампа, момент, когда госпожа Дэниелс дает свои пространные показания / Иллюстрация CNN

Какой срок грозит Трампу и когда будет окончательное решение

Вердикт присяжных должен утвердить судья, а это произойдет только 11 июля 2024 года (такая задержка странная для нас, но является нормальной практикой для США).

Между прочим, через неделю до съезда Республиканской партии. Сам съезд состоится 15 – 18 июля, на нем должны официально объявить Трампа кандидатом в президенты, как победителя праймериз у республиканцев, а Трамп наконец должен объявить, кто будет его вице-президентом.

Это может быть условный срок или реальный, в таком случае Дональду Трампу "светит" до 4 лет заключения, но, внимание, по каждому пункту обвинения.



Судебное заседание по делу Трампа / Иллюстрация CNN

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Трамп сможет помиловать себя сам?

У 45-го президента впереди еще рассмотрение аж трех дел. Это, в частности, "Соединенные Штаты Америки против Дональда Дж. Трампа, Уолтина Науты и Карлоса Де Оливейры". Речь идет о хранении секретных документов в туалете на вилле Трампа Мар-а-Лаго.

Впрочем, это рассмотрение по сути отсрочено, а вердикты вообще можно ожидать где-то позже ноября 2024 года, то есть уже после завершения президентской кампании.

Помешает ли это Трампу избираться президентом?

Тогда Трамп в случае победы получит иммунитет и сможет даже сам помиловать себя по делу госпожи Сторми.

В теории – нет. Американские законы не видят проблемы в том, чтобы кто-то, кто является осужденным за уголовные преступления, баллотировался и был избран президентом США.



Трамп сказал на суде, что это еще далеко не конец / Иллюстрация CNN

Другое дело, что это запрещено признанным законом мятежникам. Трамп имел и этот опыт (говорится о январском восстании 2020 года и захвате Капитолия его сторонниками, которых сам политик активно подстрекал).

Однако Верховный суд США оправдал Трампа по этому делу и снял с него все обвинения.

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Законы США не дискриминируют уголовников в их желаниях стать президентом. Кампанию свою Трамп может вести как хочет и откуда хочет. Даже из тюрьмы – так делал, например, кандидат от американских социалистов Юджин Дебс более ста лет назад (правда, проиграл, но его впоследствии помиловал победитель выборов президент Хардинг).

Вполне возможно, что повторить этот опыт придется и Дональду Трампу.

Большой репутационный удар по имиджу и проблемы с донорами

Теперь Трамп, вместо того чтобы вести кампанию, собирать донаты и выступать перед сторонниками, будет вынужден значительную часть времени проводить на судебных слушаниях. Это заберет как время, так и силы.

Конечно, это большой репутационный удар для кандидата. Нет, не для специфического электората Трампа, а именно для тех, которые еще не определились. Таких людей немало и они начинают активно интересоваться политикой только с конца лета. На этот момент они уже будут знать, что Трамп имеет приговор (условный или реальный), а также будет участвовать в других слушаниях.

Вопрос – хотят ли эти люди иметь за президента уголовного преступника, открытый. Если они не знают, как это, то могут спросить украинцев, где когда-то выбрали дважды (не) осужденного Януковича.

Для кандидата Трампа это безусловно большой репутационный удар и совершенно точно это использует лагерь его оппонента – действующего президента Джо Байдена. Тот также, кстати, имел судебные проблемы с хранением документов в личных апартаментах, но был оправдан, правда, с намеками на его возраст.



Трамп в суде был очень недоволен / Иллюстрация CNN

У Трампа могут возникнуть проблемы с донорами.

Главные кандидаты в президенты США традиционно ведут кампанию не за собственные средства (исключения были, но в обозримое нашему поколению время это делал разве что сенсационный миллиардер Росс Пьеро).Дональд Трамп, который находится в состоянии перманентного банкротства и собирает деньги путем краудфандинга на выплату судебных расходов, критически зависим от донатов и пожертвований, а потому гарантированно будет иметь проблемы. Это означает меньше рекламы и продвижения, меньше возможностей влиять на независимый избирателей и, в частности, те штаты, которые колеблются (сейчас их 6).

Похоже, не избежать проблем и внутри Республиканской партии. Она не является монолитной и там есть немало разных течений. Классические республиканцы точно не желают, чтобы их лидером был осужденный за уголовное преступление политик.

Конечно, чуда в виде смены кандидата на июльском Конвенте (съезде) ждать не стоит, однако такие идеи точно будут звучать. И это может повлиять на голосование в ноябре 2024 года. А еще от переговоров внутри партии может зависеть избрание кандидатуры вице-президента.

О чем говорят рейтинги кандидатов

Сейчас говорить о рейтингах можно, но не стоит относиться к ним слишком серьезно. Несмотря на то, что Трамп имеет значительное совокупное преимущество по стране (54%), а действующий президент Байден отстает (37%), будет решать не абсолютное большинство, а выборщики от штатов. Байден и Трамп пока должны побеждать в "своих" штатах.

Согласно последним опросам,

В штатах, которые не определились, социология видит небольшое преимущество Трампа. При этом ситуация обязательно изменится (да еще и динамично) в ближайшие месяцы, когда американцы отдохнут от летних блокбастеров, съездят в отпуска и наконец заинтересуются выборами. Тогда и станет понятным, сработает ли стратегия команды Байдена выставить Трампа новым Януковичем и удастся ли команде Трампа представить шефа как американскую версию Нельсона Манделы, Ганди и Навального одновременно.

Что это все означает для Украины

Для Украины и украинцев это будет интересное политическое шоу, но его итоги, похоже, глобально не изменят ситуацию в худшую сторону. Сейчас видим, что США отказываются от тактики "контроля за эскалацией" и оба кандидата понемногу становятся ястребами, причем Трамп выглядит даже более ярым (он якобы хотел бы бомбить Москву после вторжения России в Украину).

Это означает, что оба кандидата правильно поняли, чего хотят американцы и уже знают, как сделать Америку великой. Это хорошие новости для Украины, а хороших новостей для России уже нет.