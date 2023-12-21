Карма 14 поправки XIX століття: чи зможе Трамп взяти участь у виборах президента США 2024

Верховний суд американського штату Колорадо створив гучний прецедент, заблокувавши участь Дональда Трампа у прийдешніх виборах президента США. Що відбувається та які наслідки матиме – розповідає 24 Канал.

20 грудня 2023 року Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз від Республіканської партії. Фактично це означає недопуск політика до виборів президента США. І хоча територіально великий штат Колорадо дає лише 9 голосів виборників і традиційно є синім, тобто таким, де здебільшого голосують за демократів, це створює важливий прецедент.

Ба більше, потенційно може взагалі перекрити Трампу шлях до виборів у всій країні. Що відбувається та які наслідки матиме – пояснює 24 Канал.

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Чим керувалися судді?

Судді звернулися до нібито архаїчної 14 поправки до Конституції США з далекого 1868 року, що забороняє балотуватись заколотникам, а Дональда Трампа суд визнав саме таким.

Ніхто не може бути сенатором, представником у Конгресі, виборником президента або віцепрезидента, чи обіймати якусь цивільну або військову посаду в уряді Сполучених Штатів або в будь-якому штаті, коли він, склавши раніше присягу як член Конгресу, урядовець Сполучених Штатів, член законодавчих органів котрогось штату чи виконавчий або судовий урядовець штату в тому, що підтримуватиме Конституцію Сполучених Штатів, потім візьме участь у повстанні або заколоті проти цієї Конституції та подасть допомогу чи підтримку її ворогам.Проте Конгрес може скасувати такі обмеження прав двома третинами голосів у кожній палаті.

Варто розуміти, що це перший такий випадок в історії США, коли суд не допустив потенційного кандидата в президенти до виборів через поправку 1868 року про заколотників. До цього країна якось обходилась без криз такого рівня.

Про який заколот іде мова Мовиться про події 6 січня 2021 року, коли оскаженілий натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолія та влаштував там погром. І хоча більшість учасників заколоту навряд чи були адекватними та виглядали як відверті фріки (згадайте хоча б рогатого "шамана QAnon" Джейка Анджелі), цю подію навряд чи назвеш просто "приколом".



Це був реальний заколот, під час якого загинули люди, а самі заколотники отримали реальні тюремні строки. Але найголовніше – було завдано величезної шкоди репутації США, наслідки чого ми можемо спостерігати навіть зараз.



Штурм Капітолія 6 січня 2021 року / Фото svoboda.org

Що стало причиною штурму Капітолія?

Програш Трампа на виборах президента США та небажання визнавати програш і передавати владу переможцю – Джо Байдену.

Фактично Трамп закликав своїх прихильників вийти на вулиці та розпочати штурм Капітолія, а згодом, коли стало зрозуміло, що авантюра провалилася, сам "злив" усіх заколотників.

Саме ці факти стали визначальними для суддів. Підсумковий пресреліз суду всі чітко розставляє по місцях:

Президент Трамп не просто підбурював до повстання. Навіть коли облога Капітолія була в повному розпалі, він продовжував підтримувати її, неодноразово вимагаючи, щоб віцепрезидент Пенс відмовився виконувати свій конституційний обов'язок. І телефонував сенаторам, щоб переконати їх зупинити підрахунок голосів на виборах. Ці дії становили відкриту, добровільну і пряму участь у заколоті. Ми робимо висновок, що наведені вище докази, переважна більшість яких не викликала сумнівів під час судового розгляду, встановили, що президент Трамп брав участь у заколоті... Прямі та явні зусилля президента Трампа протягом декількох місяців, які закликали його прихильників йти до Капітолія, щоб запобігти тому, що він помилково охарактеризував як нібито шахрайство над народом цієї країни, були, безперечно, відкритими й добровільними.

Також судді відкинули спроби Трампа виправдатися "свободою слова", оскільки трактували, що промова президента 6 січня, що закликала до штурму Капітолія, не була захищена першою поправкою до Конституції.

Конгрес не має права видавати закони щодо впровадження будь-якої релігії чи заборони вільно сповідувати її, а також не має права видавати закони, що обмежують свободу слова, друку і права народу мирно збиратися і звертатися до уряду з проханням усунути якусь кривду.



Дональд Трамп намагався виправдатися за штурм Капітолія / фото EPA

Що цікаво, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відразу висловив підтримку Дональду Трампу. Відомий симпатією до американського популіста, поширив посилання на статтю The New York Times про рішення Верховного суду Колорадо, обурюючись: "Це фейкова новина?!?!?!?!".

Що таке праймеріз і кокуси Це механізм внутрішньопартійного визначення найпопулярніших кандидатів від партії. Вони проходять окремо в кожному штаті, зокрема. Республіканські праймеріз, або первинні вибори, триватимуть у різних штатах у період із січня по червень 2024 року.



Далі партійні делегати мають обрати одного кандидата на вибори президента США від Республіканської партії під час її національного з'їзду в липні 2024 року. Вибори президента США призначені на 5 листопада 2023 року.

Що буде далі?

Наразі рішення Верховного суду Колорадо призупинено до 4 січня 2024 року, адже попереду апеляція до Верховного суду США, який може розв'язати це питання.

Якщо Верховний суд не видасть своє тлумачення до 5 січня, що є крайнім терміном для формування списку кандидатів на праймеріз від Республіканської партії, то Трамп залишиться за бортом виборчих перегонів у цьому штаті та не зможе претендувати на 9 голосів виборників від Колорадо.

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Щоправда, навіть без судового рішення шанси його на це були мізерні, адже в штаті традиційно (з кампанії 2008 року) голосують за демократів.

Але не все так просто – рішення суду в Колорадо створює прецедент, а потенційне підтвердження заборони Верховним судом взагалі забанить Трампа та зніме його з президентських перегонів, які для нього ще майже й не починалися. Той, звісно, буде судитися, та на час розгляду апеляції повернеться до списків кандидатів на праймеріз, але битву з часом не програв розгромом лише Тор, стара Еллі не поклала його на лопатки, а лише на коліно.

Трамп такого привілею не має, його судові розбірки легко можуть затягнутися і залишити його за бортом перегонів. Отже, є ненульова можливість, що супервівторок 5 березня 2024 року, коли в 14 штатах, включно з Колорадо, мають обрати кандидатів від партій, пройде без Трампа.

Що скаже Верховний суд?

Тут все складно і наперед прогнозувати розвиток подій вкрай важко. Традиційно вважається, що судді голосують відповідно до своєї партійної приналежності (нині там засідають 6 республіканців і 3 демократів), тому начебто вважається, що Трамп має шанси перемогти і його "розбанять".

Проте навіть і тут є нюанси: Трамп не є класичним республіканцем, це несистемний політик-популіст, який лише діє під брендом Республіканської партії, а насправді розвалює її зсередини, немов троянський кінь.

Тим більше, що судді, які отримали свої посади у Верховному суді за часів Трампа, у меншості. Їх тільки троє. Інші троє суддів-республіканців були номіновані ще Бушами – батьком і сином. Так, верховний суддя Кларенс Томас був призначений Джорджем Бушем-старшим 32 роки тому. Дональд Трамп тоді ще був одружений на Івані Зельничковій, знімався у "Сам у дома-2", переживав чергове банкрутство та взагалі виступав за повну легалізацію наркотиків.

З огляду на це судді цілком можуть голосувати не за партійною приналежністю, а по совісті та згідно зі законом.

Це був би ідеальний варіант, який ізолював би "вірус" та дав змагатися за номінацію від партії адекватним кандидатам на кшталт Ніккі Гейлі та інших. Втім, сподіватись на такий подарунок долі було б занадто, а от ставка на судову тяганину – вже інша справа. Нині аналогічні справи розглядаються й в інших штатах, зокрема, також традиційно "синьому" Мічигані, тобто в команди Трампа є всі шанси стати жертвою цього "бюрократичного болота".

Втома від Трампа

Перемога Трампа у 2016 році стала шоком для американського суспільства, як шоком було і його президентство, а тому повернення до цього жаху багато хто не бажає.

І попри це, далеко не всі розуміють, що Трамп – це лише наслідок, а не причина політичної кризи США. Подолати її – надзвичайно складне завдання, що потребуватиме непопулярних рішень, втім, нині цю проблему воліють відкласти на потім й зосередитись на самому Трампі.

Той дійсно втомив – він несе казна-що й взагалі не думає, що говорить.

Нещодавно фактчекери CNN проаналізували 12 публічних виступів Трампа у жовтні – листопаді 2023 року та знайшли там 112 випадків брехні. Для Трампа Орбан є президентом Туреччини, він розповідає, що США дали Україні 200 мільярдів доларів допомоги, а ЄС – лише 25 мільярдів (насправді – 85,1 мільярда доларів у вигляді прямих зобов'язань від ЄС та 76,8 мільярда доларів від США).Трамп цитує Гітлера і філософствує про те, що мігранти "отруюють кров Америки", повторюючи тези нацистського диктатора.

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Цьому просто необхідно покласти край. Це вже розуміють навіть республіканці (саме вони були ініціаторами позову в Колорадо), тому й проголосували за заборону на вихід США з НАТО в обох палатах Конгресу. Це також розуміють і традиційні спонсори республіканців (брати Кохи, боси JP Morgan та інші), які вже вкладаються не в Трампа, а Гейлі чи Десантіса.

Також бачимо зміни й на консервативному каналі FOX, який, власне, такого медійного Трампа і породив. Нині ж редактори каналу переривають виступи політика для спростування його тез. Можливо, боси FOX додивилися серіал "Спадкоємці" та побачили там себе, а, можливо, усвідомили, до чого може призвести загравання з неадекватним популістом. З огляду на це, для доброї справи придатні всі засоби, навіть ті, що не використовувались ніколи, починаючи з 1868 року.