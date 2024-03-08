Послабить НАТО та Захід, – експосол ЄС про можливий прихід Трампа до влади в США

Головним опонентом на майбутніх виборах президента США для чинного американського лідера є республіканець Дональд Трамп. Експосол ЄС при США вважає, що Європа не усвідомлює ризики від можливої перемоги республіканця.

Європа ще не до кінця усвідомила ризики від американських виборів та досі немає спільного плану дій щодо ситуації, коли США знизить свою роль у НАТО та підтримку для України. Про це заявив експосол ЄС при США Жуан Вале де Алмейда в ході панельної дискусії аналітичного Центру європейської політики, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Він може посилити Путіна

За словами дипломата, усвідомлення в Європі потроху зростає, втім спільного бачення з боку ЄС немає. Він зазначив, що стурбований перспективами після виборів в США.

На його думку, Європі треба об’єднати зусилля, особливо, з огляду на те, що деякі держави-члени ЄС мають спільний кордон з Росією. Крім того, через занепокоєння, що США може вийти з НАТО у разі перемоги Трампа чи послабити там свою роль, експосол каже, що наступним генсеком має стати представник однієї з європейських країн.

Чого я боюся найбільше? І, можливо, не тільки я. Я боюся перемоги Трампа. Я боюся того, що він може посилити Путіна і послабити Україну. Я очікую, що він посилить свою позицію щодо Китаю, що не без проблем для Європи та послабить НАТО і Захід,

– пояснив Жуан Вале де Алмейда.

Колишній посол ЄС також вважає, що у разі перемоги Трампа США можуть змінити свої зовнішньополітичні пріоритети – знизити значення війни в Україні та мати більш активну політику щодо Китаю. На думку Жуана Вале де Алмейда, в такому випадку Європа має інвестувати більше в оборону та безпеку, а також виділяти більше грошей на підтримку України.

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