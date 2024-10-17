Єдиний шанс для Гарріс: що може погубити кампанію демократів

Україна вже не один місяць веде переговори зі США щодо надання дозволу на удари далекобійною зброєю по Росії. Втім стає очевидно, що напередодні виборів Джо Байден, ймовірно, не наважиться на такий крок.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський зауважив 24 Каналу, що такий крок є аморальним, зважаючи на складність ситуації в якій перебуває Україна. Ба більше, він не надасть потрібних електоральних балів для Камали Гарріс.

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Чому Байден поводиться так обережно

Велика група республіканців і їхніх виборців готова перейти на бік Гарріс, але вони бачать, що немає активної підтримки України. Також зриваються плани Ізраїлю щодо наступу на Іран.

Якщо вранці ми прокинемось і побачимо, що ядерна програма Ірану знищена, а також вся нафтова галузь. Хіба американський виборець стане нажаханим? Ні, він наповниться гордістю за Сполучені Штати, які допомогли своєму союзнику,

– підкреслив Андрій Піонтковський.

Навіть складно уявити, хто після цього зможе погрожувати Америці ядерною війною. Хіба що шантажист Путін, але його залякування вже давно відоме. Тому Байден тільки переконує себе, що такої обережної поведінки нібито вимагає електорат. Факти свідчать зовсім про інше.

Це був би єдиний шанс для Гарріс змусити голосувати за себе значну кількість республіканців. Але як вони можуть голосувати, якщо Байден зриває атаку Ізраїлю і ми не бачимо ніякого просування України,

– наголосив Піонтковський.

Він додав, що команда Байдена та Гарріс вже починає звинувачувати один одного в помилках у кампанії. Чинний президент був ображений тим, що його фактично змусили зняти свою кандидатуру. Тому можна припустити, що він не від щирого серця радітиме, якщо перемогу здобуде Камала Гарріс.

"Якщо не прозвучить рішення про зняття заборон на удари, тоді можна закінчувати кампанію демократів. Це означатиме, що Гарріс не змогла відмежуватися від Байдена й не мала впливу на роботу адміністрації", – підсумував Андрій Піонтковський.