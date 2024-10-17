Единственный шанс для Харрис: что может погубить кампанию демократов

Украина уже не один месяц ведет переговоры с США о предоставлении разрешения на удары дальнобойным оружием по России. Впрочем становится очевидно, что накануне выборов Джо Байден, вероятно, не решится на такой шаг.

Российский публицист из США Андрей Пионтковский заметил 24 Каналу, что такой шаг является аморальным, учитывая сложность ситуации, в которой находится Украина. Более того, он не предоставит нужных электоральных баллов для Камалы Харрис.

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Почему Байден ведет себя так осторожно

Большая группа республиканцев и их избирателей готова перейти на сторону Харрис, но они видят, что нет активной поддержки Украины. Также срываются планы Израиля по наступлению на Иран.

Если утром мы проснемся и увидим, что ядерная программа Ирана уничтожена, а также вся нефтяная отрасль. Разве американский избиратель станет напуганным? Нет, он наполнится гордостью за Соединенные Штаты, которые помогли своему союзнику,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

Даже сложно представить, кто после этого сможет угрожать Америке ядерной войной. Разве что шантажист Путин, но его запугивание уже давно известно. Поэтому Байден только убеждает себя, что такого осторожного поведения якобы требует электорат. Факты свидетельствуют совсем о другом.

Это был бы единственный шанс для Харрис заставить голосовать за себя значительное количество республиканцев. Но как они могут голосовать, если Байден срывает атаку Израиля и мы не видим никакого продвижения Украины,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что команда Байдена и Харрис уже начинает обвинять друг друга в ошибках в кампании. Действующий президент был обижен тем, что его фактически заставили снять свою кандидатуру. Поэтому можно предположить, что он не от всей души будет радоваться, если победу одержит Камала Харрис.

"Если не прозвучит решение о снятии запретов на удары, тогда можно заканчивать кампанию демократов. Это будет означать, что Харрис не смогла отмежеваться от Байдена и не имела влияния на работу администрации", – подытожил Андрей Пионтковский.