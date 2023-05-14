Чому для України важливі вибори в Туреччині: політолог назвав переваги й недоліки фаворитів

В Туреччині 14 травня відбулися вибори президента та парламенту. Головними фаворитами на президентську посаду є чинний очільник держави Реджеп Ердоган та кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу.

Політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко зазначив, що скоріш за все за два тижні відбудеться другий тур виборів, який остаточно визначить переможця. Але за цей час ситуація в Туреччині буде ще більше загострюватись. Про це він розповів 24 Каналу.

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Україна має дуже виважену позицію

Політолог наголосив, що ці президентські вибори надзвичайно важливі також для України з багатьох точок зору – політичної, економічної, дипломатичної.

"Це пов'язано з "зерновим коридором", в переговорах щодо якого активно брав участь Ердоган. Він також постійно пропонує себе, як "перемовника" з Москвою. Але, якщо відбудеться зміна режиму в Туреччині, триватиме певний транзитний період, коли влада буде сконцентрована на своїх внутрішніх проблемах. Але Туреччина стане більш орієнтована на Захід", – відзначив він.

Однак Буряченко підкреслив, що Україна обрала дуже виважену позицію, коментуючи результати виборів в Туреччині.

"Це абсолютно правильно, тому що потрібно дочекатись результатів виборів", – зазначив він.

Має великий зв'язок з Росією

Політолог розповів про переваги та недоліки Реджепа Ердогана та Кемаля Киличдароглу з точки зору їхньої можливої політики стосовно України у разі перемоги у виборах.

Ердоган дуже давно при владі, і його режим має автократичну природу, тому він і не подобається турецькій молоді,

– підкреслив Буряченко.

Він додав, що за останні роки ліра втратила майже 90% своєї вартості і в Туреччині триває дуже серйозна економічна криза. І це сильно грає проти чинного президента.

Останній серйозний удар, який було завдано по Ердогану – це землетруси. І через їхні наслідки він втратив своє прогнозоване політичне лідерство.

Однак він намагався на рахунок "миротворчої" риторики отримати бали. А також за рахунок того, що "Росатом" побудував перший енергоблок на атомній електростанції – першої в Туреччині,

– нагадав політолог.

Це свідчить, на його думку, що зв'язок між Росією та Туреччиною, надзвичайно великий саме за правління Ердогана. Крім того, Владімір Путін пропонував йому, щоб Туреччина стала найбільшим газовим хабом в Європі.

До Туреччини також релокувалась велика частина російського бізнесу, який втікав в тиху гавань від війни. І Ердоган за рахунок цього намагається підняти своє економічне становище,

– наголосив співрозмовник.

Зв'язок Ердогана з Росією дуже великий, але це за словами Буряченко, стратегічно не на руку Україні.

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Більш орієнтований на Європу

"У разі перемоги в президентських виборах Кемаля Киличдароглу політичну систему в Туреччині буде перезавантажено. І це буде займати певний час – від пів року до року", – підкреслив політолог.

Він розповів, що Киличдароглу декларує більш тісні зв'язки з Китаєм, США та Європейським Союзом. Водночас він значно зменшує вплив на Туреччину Росії. Проте опозиціонер не відкидає, що не буде повністю розривати стосунки з країною-агресоркою.

Для Заходу Киличдароглу цікавіший, ніж Ердоган, оскільки він теоретично буде більш договороспроможний і більш орієнтований на Європу,

– припустив співрозмовник.

Проте Олексій Буряченко вважає, що невідомо яка ситуація буде насправді. Адже передвиборча риторика та реальне втілення передвиборчих обіцянок можуть дуже відрізнятись.

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