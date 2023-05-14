Почему для Украины важны выборы в Турции: политолог назвал преимущества и недостатки фаворитов

В Турции 14 мая прошли выборы президента и парламента. Главными фаворитами на президентский пост являются действующий глава государства Реджеп Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко отметил, что, скорее всего, через две недели состоится второй тур выборов, который окончательно определит победителя. Но за это время ситуация в Турции будет еще больше обостряться. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Украина имеет очень взвешенную позицию

Политолог подчеркнул, что эти президентские выборы чрезвычайно важны также для Украины с многих точек зрения – политической, экономической, дипломатической.

"Это связано с "зерновым коридором", в переговорах по которому активно участвовал Эрдоган. Он также постоянно предлагает себя как "переговорщика" с Москвой. Но если произойдет смена режима в Турции, продлится определенный транзитный период, когда власть будет сконцентрирована на своих внутренних проблемах. А также Турция станет более ориентированной на Запад», – отметил он.

Однако Буряченко подчеркнул, что Украина избрала очень взвешенную позицию, комментируя результаты выборов в Турции.

"Это абсолютно правильно, потому что нужно дождаться результатов выборов", – отметил он.

Имеет большую связь с Россией

Политолог рассказал о преимуществах и недостатках Реджепа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу с точки зрения их возможной политики по отношению к Украине в случае победы в выборах.

Эрдоган очень давно у власти, и его режим имеет автократическую природу, поэтому он и не нравится турецкой молодежи,

– подчеркнул Буряченко.

Он добавил, что в последние годы лира потеряла почти 90% своей стоимости и в Турции продолжается очень серьезный экономический кризис. И это сильно играет против действующего президента.

Последний серьезный удар, нанесенный по Эрдогану – это землетрясения. И из-за их последствий он потерял свое прогнозируемое политическое лидерство.

Однако он пытался на счет "миротворческой" риторики получить баллы. А также за счет того, что "Росатом" построил первый энергоблок на атомной электростанции – первой в Турции,

– напомнил политолог.

Это свидетельствует, по его мнению, что связь между Россией и Турцией чрезвычайно велика именно при правлении Эрдогана. Кроме того, Владимир Путин предлагал ему, чтобы Турция стала самым большим газовым хабом в Европе.

В Турцию также релоцировалась большая часть российского бизнеса, сбежавшего в тихую гавань от войны. И Эрдоган за счет этого пытается поднять свое экономическое положение,

– подчеркнул собеседник.

Связь Эрдогана с Россией очень велика, но это, по словам Буряченко, стратегически не на руку Украине.

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Более ориентированный на Европу

"В случае победы в президентских выборах Кемаля Кылычдароглу политическая система в Турции будет перезагружена. И это будет занимать определенное время – от полугода до года", – подчеркнул политолог.

Он рассказал, что Кылычдароглу декларирует более тесные связи с Китаем, США и Европейским союзом. В то же время, он значительно уменьшает влияние на Турцию России. Однако оппозиционер не исключает, что не будет полностью разрывать отношения со страной-агрессором.

Для Запада Кылычдароглу интереснее Эрдогана, поскольку он теоретически будет более договороспособен и более ориентирован на Европу,

– предположил собеседник.

Однако Алексей Буряченко считает, что неизвестно, какая ситуация будет на самом деле. Ведь предвыборная риторика и реальное воплощение предвыборных обещаний могут сильно отличаться.

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