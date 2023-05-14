Одновременно с президентскими выборами в воскресенье в Турции происходят и парламентские, пишет 24 Канал. Голосование на участках началось в 8 утра и завершится в 17:00.

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Эрдоган может потерять власть

До 21:00 по местному времени медиа запрещено сообщать о частичных результатах. Экзит-полы в Турции не проводят.

Опросы общественного мнения накануне выборов показали отставание Эрдогана от 74-летнего Кемаля Киличдароглу. Эрдоган занимает кресло президента с 2014 года.

Один из опросов в Турции показал, что за несколько дней до выборов за Киличдароглу было готово проголосовать 49,3% избирателей, тогда как за Эрдогана – 43,7%.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, президентские гонки определят победителя во втором туре, который состоится 28 мая.

Эрдоган проголосовал на выборах: смотрите видео

CNN Turk информирует, что на президентских выборах проголосуют более 60,5 миллионов избирателей.

Эрдоган пообещал мирным путем передать власть в том случае, если проиграет на президентских выборах. Однако эксперты предполагают, что Эрдоган может не отдать власть без борьбы.

Почему рейтинги Эрдогана упали

Рейтинги действующего президента Турции начали падать на фоне разных событий. Одна из них – сложная экономическая ситуация в Турции.

В частности, в последние годы уровень жизни большей части населения страны ухудшился из-за инфляции.

Также Эрдогана обвиняют в разрушительных последствиях масштабного землетрясения, всколыхнувшего Турцию в феврале 2023 года.

Кроме того, рейтинг Эрдогана ухудшился, когда 25 апреля ему стало плохо в прямом эфире. СМИ сообщили, что 69-летний политик подвергся сердечному приступу, однако у Эрдогана опровергли эту информацию.

Кто бросил вызов Эрдогану

Киличдароглу – лидер левоцентристской Республиканской народной партии (CHP) и общий кандидат от объединенного оппозиционного альянса.

В Турции впервые за многие годы оппозиции удалось максимально объединиться. Впервые в истории шесть крупнейших оппозиционных партий выдвинули единого кандидата.

Кемаль Кылычдароглу проголосовал на выборах в Турции: смотрите видео

Аналитики считают, что в случае победы Киличдароглу пойдет по пути демонтажа "суперпрезидентской" республики времен Эрдогана. Он попытается вернуть Турцию к модели парламентско-президентской или парламентской демократии.

Киличдароглу работал в Минфине Турции и был депутатом турецкого парламента, после чего стал лидером Республиканской народной партии, а в 2017 году возглавил многотысячный Марш справедливости в Стамбуле — движение против усиления президентской власти и массовых чисток, проводимых Эрдоганом после попытки госпереворота 2016 года.

Претендент на кресло от оппозиции готов к сближению с Европейским союзом.

Что касается войны в Украине, то результаты выборов не повлияют на позицию Турции, которая останется нейтральной. Хотя Киличдароглу и предостерег от вмешательства России в выборы, он выступает за сотрудничество с Кремлем.