Политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко отметил, что, скорее всего, через две недели состоится второй тур выборов, который окончательно определит победителя. Но за это время ситуация в Турции будет еще больше обостряться. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Читайте также Отдаст ли Эрдоган власть "без крови": к чему готовиться Украине после выборов в Турции

Украина имеет очень взвешенную позицию

Политолог подчеркнул, что эти президентские выборы чрезвычайно важны также для Украины с многих точек зрения – политической, экономической, дипломатической.

"Это связано с "зерновым коридором", в переговорах по которому активно участвовал Эрдоган. Он также постоянно предлагает себя как "переговорщика" с Москвой. Но если произойдет смена режима в Турции, продлится определенный транзитный период, когда власть будет сконцентрирована на своих внутренних проблемах. А также Турция станет более ориентированной на Запад», – отметил он.

Однако Буряченко подчеркнул, что Украина избрала очень взвешенную позицию, комментируя результаты выборов в Турции.

"Это абсолютно правильно, потому что нужно дождаться результатов выборов", – отметил он.

Имеет большую связь с Россией

Политолог рассказал о преимуществах и недостатках Реджепа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу с точки зрения их возможной политики по отношению к Украине в случае победы в выборах.

Эрдоган очень давно у власти, и его режим имеет автократическую природу, поэтому он и не нравится турецкой молодежи,

– подчеркнул Буряченко.

Он добавил, что в последние годы лира потеряла почти 90% своей стоимости и в Турции продолжается очень серьезный экономический кризис. И это сильно играет против действующего президента.

Последний серьезный удар, нанесенный по Эрдогану – это землетрясения. И из-за их последствий он потерял свое прогнозируемое политическое лидерство.

Однако он пытался на счет "миротворческой" риторики получить баллы. А также за счет того, что "Росатом" построил первый энергоблок на атомной электростанции – первой в Турции,

– напомнил политолог.

Это свидетельствует, по его мнению, что связь между Россией и Турцией чрезвычайно велика именно при правлении Эрдогана. Кроме того, Владимир Путин предлагал ему, чтобы Турция стала самым большим газовым хабом в Европе.

В Турцию также релоцировалась большая часть российского бизнеса, сбежавшего в тихую гавань от войны. И Эрдоган за счет этого пытается поднять свое экономическое положение,

– подчеркнул собеседник.

Связь Эрдогана с Россией очень велика, но это, по словам Буряченко, стратегически не на руку Украине.

Политолог рассказал о результатах президентских выборов в Турции: смотрите видео

Более ориентированный на Европу

"В случае победы в президентских выборах Кемаля Кылычдароглу политическая система в Турции будет перезагружена. И это будет занимать определенное время – от полугода до года", – подчеркнул политолог.

Он рассказал, что Кылычдароглу декларирует более тесные связи с Китаем, США и Европейским союзом. В то же время, он значительно уменьшает влияние на Турцию России. Однако оппозиционер не исключает, что не будет полностью разрывать отношения со страной-агрессором.

Для Запада Кылычдароглу интереснее Эрдогана, поскольку он теоретически будет более договороспособен и более ориентирован на Европу,

– предположил собеседник.

Однако Алексей Буряченко считает, что неизвестно, какая ситуация будет на самом деле. Ведь предвыборная риторика и реальное воплощение предвыборных обещаний могут сильно отличаться.

Важно "Миротворец" и суровый правитель: что известно о президенте Турции Эрдогане

Больше о президентских выборах в Турции, состоявшихся 14 мая