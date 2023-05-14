Политолог, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко отметил, что, скорее всего, через две недели состоится второй тур выборов, который окончательно определит победителя. Но за это время ситуация в Турции будет еще больше обостряться. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Украина имеет очень взвешенную позицию
Политолог подчеркнул, что эти президентские выборы чрезвычайно важны также для Украины с многих точек зрения – политической, экономической, дипломатической.
"Это связано с "зерновым коридором", в переговорах по которому активно участвовал Эрдоган. Он также постоянно предлагает себя как "переговорщика" с Москвой. Но если произойдет смена режима в Турции, продлится определенный транзитный период, когда власть будет сконцентрирована на своих внутренних проблемах. А также Турция станет более ориентированной на Запад», – отметил он.
Однако Буряченко подчеркнул, что Украина избрала очень взвешенную позицию, комментируя результаты выборов в Турции.
"Это абсолютно правильно, потому что нужно дождаться результатов выборов", – отметил он.
Имеет большую связь с Россией
Политолог рассказал о преимуществах и недостатках Реджепа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу с точки зрения их возможной политики по отношению к Украине в случае победы в выборах.
Эрдоган очень давно у власти, и его режим имеет автократическую природу, поэтому он и не нравится турецкой молодежи,
– подчеркнул Буряченко.
Он добавил, что в последние годы лира потеряла почти 90% своей стоимости и в Турции продолжается очень серьезный экономический кризис. И это сильно играет против действующего президента.
Последний серьезный удар, нанесенный по Эрдогану – это землетрясения. И из-за их последствий он потерял свое прогнозируемое политическое лидерство.
Однако он пытался на счет "миротворческой" риторики получить баллы. А также за счет того, что "Росатом" построил первый энергоблок на атомной электростанции – первой в Турции,
– напомнил политолог.
Это свидетельствует, по его мнению, что связь между Россией и Турцией чрезвычайно велика именно при правлении Эрдогана. Кроме того, Владимир Путин предлагал ему, чтобы Турция стала самым большим газовым хабом в Европе.
В Турцию также релоцировалась большая часть российского бизнеса, сбежавшего в тихую гавань от войны. И Эрдоган за счет этого пытается поднять свое экономическое положение,
– подчеркнул собеседник.
Связь Эрдогана с Россией очень велика, но это, по словам Буряченко, стратегически не на руку Украине.
Политолог рассказал о результатах президентских выборов в Турции: смотрите видео
Более ориентированный на Европу
"В случае победы в президентских выборах Кемаля Кылычдароглу политическая система в Турции будет перезагружена. И это будет занимать определенное время – от полугода до года", – подчеркнул политолог.
Он рассказал, что Кылычдароглу декларирует более тесные связи с Китаем, США и Европейским союзом. В то же время, он значительно уменьшает влияние на Турцию России. Однако оппозиционер не исключает, что не будет полностью разрывать отношения со страной-агрессором.
Для Запада Кылычдароглу интереснее Эрдогана, поскольку он теоретически будет более договороспособен и более ориентирован на Европу,
– предположил собеседник.
Однако Алексей Буряченко считает, что неизвестно, какая ситуация будет на самом деле. Ведь предвыборная риторика и реальное воплощение предвыборных обещаний могут сильно отличаться.
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Больше о президентских выборах в Турции, состоявшихся 14 мая
- В настоящее время объявлены первые предварительные результаты выборов. По состоянию на 21.30 подсчитано 71,91% голосов избирателей. В соответствии с предварительными результатами в выборах лидирует действующий президент. Реджеп Эрдоган набрал 50,97% или более 19,5 миллиона голосов. Кемаль Кылычдароглу – 43,22% или 16,6 миллиона голосов избирателей.
- Однако подсчитаны только три четверти голосов, поэтому финальный результат может отличаться. И только после окончательного подсчета голосов, будет известно, состоится ли через две недели второй тур.
- В то же время Кемаль Киличдароглу, по сообщению Reuters, подчеркнул, что его данные результатов отличаются от официальных. По его словам, именно он лидирует в президентской гонке.