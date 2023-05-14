Главным соперником Эрдогана является кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Киличдароглу. Сейчас идет подсчет голосов избирателей.

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Первые результаты выборов

По состоянию на 20.25 уже подсчитали 51,03% голосов избирателей. По предварительным результатам, в голосовании лидирует действующий президент.

Реджеп Эрдоган – 52,03% или более 13,7 миллиона голосов;

Кемаль Киличдароглу – 42,11% или 11,1 миллиона голосов избирателей.

Синан Оган – 5,33% или 1,1 миллиона голосов;

Мухарем Индже – 0,53% или 141 тысячу голосов.

Поскольку подсчитали только более половины голосов, то окончательный результат может отличаться. В частности, есть вероятность того, что Эрдоган и Киличдароглу встретятся во втором туре.

Эрдоган и Киличдароглу призвали своих поклонников следить за ящиками с бюллетенями и подсчетом голосов во избежание махинаций.

Выборы президента Турции

Президентские выборы в Турции проходят на фоне экономического кризиса и борьбы с последствиями разрушительных землетрясений, унесших более 44 тысяч жизней и нанесших колоссальный ущерб южным районам страны. Особенно последствия стихии пошатнули рейтинги Эрдогана, поскольку накануне выборов по результатам опросов он проигрывал своему основному оппоненту Киличдароглу на почти 6%.

Кемаль Киличдароглу стал кандидатом в президенты от объединенной коалиции 6 оппозиционных партий. Политик известен тем, что всегда был в оппозиции к турецким властям. Киличдароглу обещает вернуть в Турцию демократию и провести курс на сближение с Евросоюзом и США. Однако в контексте войны в Украине и сам кандидат и его коллеги по оппозиции говорят о необходимости сохранения существующей позиции. Эксперты предполагают, что Турция и дальше будет своего рода "нейтральной" и выступать посредником между Украиной и Россией, однако оттенок политики Киличдароглу в случае победы может быть проукраинским. В частности, об этом свидетельствует то, что накануне он обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы.

Сам же Эрдоган пообещал, что готов к мирной передаче власти при поражении. Однако пока он лидер в голосовании.