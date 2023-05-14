Однако это не считается подкупом, потому что дети не могут голосовать за кандидатов на выборах. Весь визит Эрдогана в участок длился около 10 – 15 минут.

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Президент Турции начал раздавать деньги прямо во время выборов

Реджеп Эрдоган вместе с супругой Эмине 14 мая пришел на избирательный участок в одной из средних школ в Стамбуле. Перед своим голосованием он вытащил из кармана деньги и начал их раздавать детям.

Эрдоган дает деньги детям избирателей: смотрите видео

Все желающие могли получить от Эрдогана банкноту номиналом в 200 турецких лир. Эта сумма составляет около 380 гривен.

Кроме того, действующий президент Турции успел пообщаться со своим электоратом. Он рассказал, что лично следит за процессом выборов и что все проходит без проблем или приключений.

Мы молим Бога о лучшем будущем для нашей нации и турецкой демократии,

– заявил Эрдоган.

Напоследок он сделал несколько фотографий с пришедшими отдать свой голос избирателями и вышел с избирательного участка.

В Турции продолжаются президентские выборы