Однако это не считается подкупом, потому что дети не могут голосовать за кандидатов на выборах. Весь визит Эрдогана в участок длился около 10 – 15 минут.
Смотрите также Отдаст ли Эрдоган власть "без крови": к чему готовиться Украине после выборов в Турции
Президент Турции начал раздавать деньги прямо во время выборов
Реджеп Эрдоган вместе с супругой Эмине 14 мая пришел на избирательный участок в одной из средних школ в Стамбуле. Перед своим голосованием он вытащил из кармана деньги и начал их раздавать детям.
Эрдоган дает деньги детям избирателей: смотрите видео
Все желающие могли получить от Эрдогана банкноту номиналом в 200 турецких лир. Эта сумма составляет около 380 гривен.
Кроме того, действующий президент Турции успел пообщаться со своим электоратом. Он рассказал, что лично следит за процессом выборов и что все проходит без проблем или приключений.
Мы молим Бога о лучшем будущем для нашей нации и турецкой демократии,
– заявил Эрдоган.
Напоследок он сделал несколько фотографий с пришедшими отдать свой голос избирателями и вышел с избирательного участка.
В Турции продолжаются президентские выборы
- Выборы президента Турции начались 13 мая в 8 утра. На этих выборах должно окончательно решиться, сохранит ли Реджеп Эрдоган свою власть еще на один срок
- Главным конкурентом Эрдогана является лидер от объединенной оппозиции Кемаль Киличдароглу. Он хочет вернуть демократию в страну и намерен сблизиться с Европейским Союзом.
- Один из опросов в Турции показал, что за несколько дней до выборов за Киличдароглу были готовы проголосовать 49,3% избирателей, в то время как за Эрдогана – всего 43,7%.
- Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, президентскую гонку определят победителя во втором туре, который состоится 28 мая.