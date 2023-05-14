Однак це не вважається підкупом, адже діти не можуть голосувати за кандидатів на виборах. Увесь візит Ердогана до дільниці тривав близько 10 – 15 хвилин.

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Президент Туреччини почав роздавати гроші прямо під час виборів

Реджеп Ердоган разом із дружиною Еміне 14 травня прийшов на виборчу дільницю в одній зі середніх шкіл у Стамбулі. Перед своїм голосуванням він витягнув із кишені гроші та почав їх роздавати дітям.

Ердоган дає гроші дітям виборців: дивіться відео

Усі охочі могли отримати від Ердогана банкноту номіналом у 200 турецьких лір. Ця сума становить приблизно 380 гривень.

Крім цього, чинний президент Туреччини встиг поспілкуватися зі своїм електоратом. Він розповів, що особисто стежить за процесом виборів і що наразі все проходить без жодних проблем чи пригод.

Ми молимо Бога про найкраще майбутнє для нашої нації та турецької демократії,

– заявив Ердоган.

Наостанок він зробив кілька фотографій із виборцями, що прийшли віддати свій голос, та вийшов з виборчої дільниці.

У Туреччині тривають президентські вибори