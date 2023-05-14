Однак це не вважається підкупом, адже діти не можуть голосувати за кандидатів на виборах. Увесь візит Ердогана до дільниці тривав близько 10 – 15 хвилин.
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Президент Туреччини почав роздавати гроші прямо під час виборів
Реджеп Ердоган разом із дружиною Еміне 14 травня прийшов на виборчу дільницю в одній зі середніх шкіл у Стамбулі. Перед своїм голосуванням він витягнув із кишені гроші та почав їх роздавати дітям.
Ердоган дає гроші дітям виборців: дивіться відео
Усі охочі могли отримати від Ердогана банкноту номіналом у 200 турецьких лір. Ця сума становить приблизно 380 гривень.
Крім цього, чинний президент Туреччини встиг поспілкуватися зі своїм електоратом. Він розповів, що особисто стежить за процесом виборів і що наразі все проходить без жодних проблем чи пригод.
Ми молимо Бога про найкраще майбутнє для нашої нації та турецької демократії,
– заявив Ердоган.
Наостанок він зробив кілька фотографій із виборцями, що прийшли віддати свій голос, та вийшов з виборчої дільниці.
У Туреччині тривають президентські вибори
- Вибори президента Туреччини розпочалися 13 травня о 8 ранку. На цих виборах має остаточно вирішитися, чи збереже Реджеп Ердоган свою владу ще на один термін.
- Головним конкурентом Ердогана є лідер від об'єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу. Він хоче повернути демократію у країну та планує зблизитися з Європейським Союзом.
- Одне з опитувань у Туреччині показало, що за кілька днів до виборів за Киличдароглу були готові проголосувати 49,3% виборців, тоді як за Ердогана – лише 43,7%.
- Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, президентські перегони визначать переможця у другому турі, який відбудеться 28 травня.