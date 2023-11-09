На цьому спекулюватимуть: чому звучать заяви про можливість виборів під час війни

Вибори в Україні наразі проводитись не будуть. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик. Він наголосив, що відповідно до українського законодавства, будь-які вибори під час оголошення воєнного стану не відбуваються.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що згідно з Конституцією України, це стосується парламентських виборів, проте не нічого не зазначено щодо президентських, а також місцевих виборів.

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Немає жодної нагальної потреби у виборах

Проте залишається певний простір для маневрів щодо правового вирішення питання виборів. Адже під час воєнного стану вносити зміни в закони можна, однак не можна змінювати Конституцію.

На сьогодні в Україні немає жодної нагальної потреби проводити вибори навіть для посилення демократії в країні. Хоча від окремих західних партнерів звучать заяви щодо необхідності їх проведення навіть під час війни. Мовляв, для підтвердження легітимності влади.

"Проте в Україні з цим немає проблем. Тому що, якщо подивитися на рейтинги довіри влади, то згідно з ними, українські політичні інститути, починаючи від Президента і закінчуючи Верховною Радою, мають дуже високий рівень довіри. А тому легітимність Президента України є захмарною, і лідери багатьох європейських країн про таку можуть тільки мріяти", – зазначив політолог.

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Фальстарт передвиборчої кампанії

Водночас деякі персони почали вже передвиборчу кампанію в інформаційному просторі.

Їхні заяви про те, що вони будуть балотуватися, це своєрідний фальстарт. Бажання подивитися, на що вони можуть розраховувати і як на їхні заяви реагуватимуть громадяни. Напевно вони зроблять відповідні висновки, коли побачать реакцію українців, та припинять спекуляції,

– підкреслив Рейтерович.

Водночас ці персони запускають хвилю цих маніпуляцій в російських ЗМІ. А російська пропаганда використовує їхні заяви для того, щоб розповідати про те, що, мовляв, "Владімір Путін піде на вибори, а Володимир Зеленський – ні".

Але це повна дурня, вважає політолог, тому що всі чудово розуміють, як проводяться вибори в Росії. Однак спекулювати на цьому російські пропагандисти будуть. І через анонімні "помийки" вкидати ці наративи в український інформаційний простір.

"Але з цим потрібно працювати – пояснювати, доводити. І насамперед спиратися на громадську думку, яка в демократичній державі, а Україна саме така, є основою всієї публічної політики", – відзначив Ігор Рейтерович.

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