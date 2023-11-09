На этом будут спекулировать: почему звучат заявления о возможности выборов во время войны

Выборы в Украине пока проводиться не будут. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик. Он подчеркнул, что согласно украинскому законодательству, какие-либо выборы во время объявления военного положения не проходят.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что согласно Конституции Украины, это касается парламентских выборов, однако ничего не указано в отношении президентских, а также местных выборов.

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Нет никакой необходимости в выборах

Однако остается определенное пространство для маневров по правовому решению вопроса выборов. Ведь во время военного положения вносить изменения в законы можно, но нельзя изменять Конституцию.

На сегодня в Украине нет никакой необходимости проводить выборы даже для усиления демократии в стране. Хотя от отдельных западных партнеров звучат заявления о необходимости их проведения даже во время войны. Мол, для подтверждения легитимности власти.

"Однако в Украине с этим нет проблем. Потому что, если посмотреть на рейтинги доверия власти, то согласно им, украинские политические институты, начиная от Президента и заканчивая Верховной Радой, имеют очень высокий уровень доверия. А потому легитимность Президента Украины заоблачная, и лидеры многих европейских стран о такой могут только мечтать", – отметил политолог.

Политолог рассказал, нужны ли выборы в Украине во время войны: смотрите видео

Фальстарт предвыборной кампании

В то же время некоторые персоны уже начали предвыборную кампанию в информационном пространстве.

Их заявления о том, что они будут баллотироваться – это своеобразный фальстарт. Желание посмотреть, на что они могут рассчитывать и как на их заявления будут реагировать граждане. Наверное, они сделают соответствующие выводы, когда увидят реакцию украинцев, и прекратят спекуляции,

– подчеркнул Рейтерович.

В то же время, эти персоны запускают волну этих манипуляций в российских СМИ. А российская пропаганда использует их заявления, чтобы рассказывать о том, что, мол, "Владимир Путин пойдет на выборы, а Владимир Зеленский – нет".

Но это полная ерунда, считает политолог, потому что все прекрасно понимают, как проводятся выборы в России. Однако спекулировать на этом российские пропагандисты будут. И через анонимные "помойки" вбрасывать эти нарративы в украинское информационное пространство.

"Но с этим нужно работать – объяснять, доказывать. И прежде всего опираться на общественное мнение, которое в демократическом государстве, а Украина именно таковое и есть, является основой всей публичной политики", – отметил Игорь Рейтерович.

Выборы в Украине во время войны: главное