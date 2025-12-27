Росія планує вплинути на вибори: Зеленський повідомив про інформаційну атаку Кремля

Росія вже готує нові інформаційні кампанії проти майбутніх виборів в Україні. Кремль прагне просувати ідею про необхідність голосування українців на території Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами у літаку, пише 24 Канал.

Як Кремль планує втрутитись в українські вибори?

Очільник держави заявив, що Росія вже готує інформаційні кампанії проти майбутніх виборів в Україні. За його словами, розвідка доповіла про спроби Кремля просувати ідею про необхідність голосування українців, які перебувають у Росії та на тимчасово окупованих українських територіях.

Президент вважає, що росіяни мають на меті використати це як привід для дискредитації результатів голосування та легітимності української влади.

Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі щодо нелегітимності української влади,

– наголосив Зеленський.

Чи можливі вибори в Україні?

Президент України зазначив, що він цілком готовий до потенційних виборів.

"Я політично готовий до виборів і завжди казав, що не тримаюся за крісло", – додав Зеленський.

Водночас він наголосив, що до цього процесу потрібно бути готовими законодавчо, щоб усе відбувалось відповідно до закону, та безпечно. За його словами, безпека під час виборів має бути пріоритетом, щоб усі громадяни могли голосувати без загрози, незалежно від їхнього місцеперебування. Зеленський підкреслив, що присутність спостерігачів на всіх ділянках, від військових територій до цивільних населених пунктів, є ключовою умовою для забезпечення легітимності виборчого процесу.

