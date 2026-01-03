"Допомагайте нам": Зеленський прокоментував ідею проведення виборів під час війни
- Президент Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, але організувати їх складно в умовах воєнного стану.
- Зеленський вважає, що онлайн-формат виборів міг би полегшити голосування для військових та українців за кордоном.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів. Однак, за його словами, організувати голосування в умовах воєнного стану надзвичайно складно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.
Читайте також Окуповані території – не єдина перешкода: експертка про те, що потрібно зробити перед виборами
Чи можливі зараз вибори?
Зеленський заявив, що не може бути жодних причин, які могли б зупинити Україну на дипломатичному треку. Водночас він наголосив, що не хотів би, аби американська сторона звинувачувала Київ у нібито небажанні йти на компроміси.
Тому я сказав: "Ми готові до виборів, але якщо під час війни, допомагайте нам щодо ceasefire (припинення вогню, – 24 Канал)",
– додав Зеленський.
Другим необхідним аспектом є підтримка інфраструктури для проведення виборів.
Сам Володимир Зеленський вважає, що онлайн-формат виборів міг би полегшити можливість голосувати військовим та українцям за кордоном. Президент нагадав, що ще під час пандемії COVID-19 він пропонував запровадити такий формат роботи парламенту. Як наслідок, нові інструменти могли б забезпечити безперервність законодавчого процесу.
Якби ми говорили про вибори під час війни, безумовно, люди, які на фронті, які мають можливість голосувати у звичайному форматі, через те, що в них причина найголовніша. Вони захищають державу. Напевне, онлайн працював би,
– пояснив глава держави.
Однак наразі відповідних законодавчих змін немає.
Вибори та референдум в Україні: що відомо?
Центральна виборча комісія 23 грудня відновила роботу Державного реєстру виборців. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про проведення президентських та парламентських виборів та референдуму готуються презентувати до кінця лютого.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що на референдумі може бути лише одне питання: підтримуєте ви мирну угоду чи ні.