"Допомагайте нам": Зеленський прокоментував ідею проведення виборів під час війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів. Однак, за його словами, організувати голосування в умовах воєнного стану надзвичайно складно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі з радниками західних лідерів у суботу, 3 січня.

Чи можливі зараз вибори?

Зеленський заявив, що не може бути жодних причин, які могли б зупинити Україну на дипломатичному треку. Водночас він наголосив, що не хотів би, аби американська сторона звинувачувала Київ у нібито небажанні йти на компроміси.

Тому я сказав: "Ми готові до виборів, але якщо під час війни, допомагайте нам щодо ceasefire (припинення вогню, – 24 Канал)",

– додав Зеленський.

Другим необхідним аспектом є підтримка інфраструктури для проведення виборів.

Сам Володимир Зеленський вважає, що онлайн-формат виборів міг би полегшити можливість голосувати військовим та українцям за кордоном. Президент нагадав, що ще під час пандемії COVID-19 він пропонував запровадити такий формат роботи парламенту. Як наслідок, нові інструменти могли б забезпечити безперервність законодавчого процесу.

Якби ми говорили про вибори під час війни, безумовно, люди, які на фронті, які мають можливість голосувати у звичайному форматі, через те, що в них причина найголовніша. Вони захищають державу. Напевне, онлайн працював би,

– пояснив глава держави.

Однак наразі відповідних законодавчих змін немає.

Вибори та референдум в Україні: що відомо?