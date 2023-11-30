Підрив основної залізниці Росії та Китаю: Світан розповів про наслідки "бавовни"

У ніч проти 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Успішну операцію могла провести СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм.

Руйнування логістики ворога таким шляхом вкрай допомагає Україні, оскільки затримує військові постачання країні-агресорці. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Північна Корея нещодавно передала Росії 2 тисячі контейнерів зі зброєю.

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Що відомо про підрив тунелю

Вибух стався на Байкало-Амурській магістралі, а саме Північномуйському тунелі імені Бессолова – це найбільший залізничний тунель в Росії довжиною 15 кілометрів, через який поставляються військові північнокорейські та російські вантажі.

Це боєприпаси, якими діляться Китай та Північна Корея з російською армією. Відповідно, вони попадають до нас та вбивають наших військових. Тому підрив однієї з основних гілок – це заслуга Служби безпеки України,

– наголосив військовий експерт.

Виконавцями можуть бути партизани, українські агенти, або армія "Вільної Бурятії". Оскільки республіки, які входять у склад Росії, починають усвідомлювати свою ідентичність. Ба навіть, кілька полків воюють на боці України, зокрема з Ічкерії, Дагестану, Інгушетії, Башкирії, Татарстану та Бурятії. Також всередині країни-агресорки відбувається формування армій.

"Використовуючи такі групи, Служба безпеки виконала серйозне бойове завдання по перетину логістичних шляхів постачань військової продукції. А війна на нашій території – битва логістик", – зауважив Світан.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк нещодавно анонсував, що далі Росію чекатиме ще багато сюрпризів.

Знищення логістики в тунелях – найкращий спосіб, позаяк відновлення потребує багато часу. А також дозволяє перешкодити окупантам швидко отримувати зброю з Китаю.

Яку зброю КНДР могла передати Росії

Американська розвідка встановила, що російські кораблі із серпня 2023 року регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила Росії близько 2 тисяч контейнерів зі зброєю. Найбільше країна-агресорка потребує – стволів до артилерії та саму артилерію, тому, цілком імовірно, що саме таке озброєння передає Північна Корея.

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"Це якраз було помічено. Вони були в контейнерах та просто на платформі. Також Росія просить станки для виробництва військової техніки. Тому вони теж можуть передаватися", – сказав Роман Світан.

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