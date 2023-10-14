Такою думкою із 24 Каналом поділився голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він вважає, що офіційне оприлюднення Вашингтоном розвідувальних даних щодо допомоги КНДР є меседжем республіканській партій з акцентом на глобальності демократично-авторитарно протистояння.
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Що означає публікація розвідданих
Важливо пам'ятати, що демократична партія традиційно виступає за мультилатералізм (взаємодії з багатьма країнами – 24 Канал) багато у зовнішній політиці, водночас республіканці часто схильні до ізоляціонізму, ставлячи на перше місце суто американські інтереси.
"Це повідомлення (про снаряди КНДР – 24 Канал) значною мірою спрямовано на трампістську авдиторію. Адже прихильники Дональда Трампа наполягають, що у США є лише одна зовнішньополітична загроза, якій варто приділяти увагу, і це – Китай", – пояснив політолог.
Ярослав Божко про розвіддані щодо КНДРівської допомоги Росії: дивіться відео
Однак сьогодні ми маємо ситуацію, коли КНДР впливає на війну в Європі, Росія передає Китаю технологію виробництва підводних човнів, на Україну летять іранські дрони, а сама Україна отримує зброю від Марокко чи Пакистану.
Відповідно, офіційною публікацію розвідданих про 1000 контейнерів Білий Дім намагається довести республіканцям, що розділення політики на "європейську" і "азіатську" вже неактуальне. Адміністрація Байдена акцентує на тому, що всі світові події є ланками одного протистояння, і вісь зла вже починає діяти попри те, що не є досить стійкою.
Протистояння (демократій і авторитарних країн) вже стало почалося. Поки що трампісти не хочуть визнавати його глобальність, але де-факто воно вже є таким,
– переконаний Божко.
Що відомо про боротьбу республіканців та демократів
- Наприкінці 22024 року на Сполучені Штати очікують вибори нового президента, які можуть суттєво змінити зовнішньополітичний курс країни на наступні 4 роки.
- Серед головних кандидатів, як і у 2021 році – Джозеф Байден та Дональд Трамп. Обоє політиків виявилися для своїх партій незамінними, не зважаючи на те, що Байдену вже пішов дев'ятий десяток років, а Трампа підозрюють у найрізноманітніших порушеннях закону.
- Особливо деструктивним для американської допомоги Україні виявилось те, що Трамп має дуже неоднозначну позицію щодо російсько-української війни й, схоже, не надає їй настільки великого значення, як чинна адміністрація.Це може поставити під загрозу американську допомогу починаючи з 2025 року у випадку, якщо експрезидент переможе на виборах.
- Втім, скептицизм головного кандидата від республіканської партії вже зараз впливає на військову допомогу України. Через наближення президентських виборів загострилося протистояння в Конгресі США, де не можуть ухвалити бюджет на 2024 рік, внаслідок чого вже відбулася відставка спікера Палати представників. А без обрання нового американський парламент не може затверджувати рішення про виділення нових коштів.
- Саме тому республікансько-демократичне порозуміння щодо зовнішніх та внутрішньополітичних питань є важливим для збереження світової стабільності.