Такою думкою із 24 Каналом поділився голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він вважає, що офіційне оприлюднення Вашингтоном розвідувальних даних щодо допомоги КНДР є меседжем республіканській партій з акцентом на глобальності демократично-авторитарно протистояння.

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Що означає публікація розвідданих

Важливо пам'ятати, що демократична партія традиційно виступає за мультилатералізм (взаємодії з багатьма країнами – 24 Канал) багато у зовнішній політиці, водночас республіканці часто схильні до ізоляціонізму, ставлячи на перше місце суто американські інтереси.

"Це повідомлення (про снаряди КНДР – 24 Канал) значною мірою спрямовано на трампістську авдиторію. Адже прихильники Дональда Трампа наполягають, що у США є лише одна зовнішньополітична загроза, якій варто приділяти увагу, і це – Китай", – пояснив політолог.

Ярослав Божко про розвіддані щодо КНДРівської допомоги Росії: дивіться відео

Однак сьогодні ми маємо ситуацію, коли КНДР впливає на війну в Європі, Росія передає Китаю технологію виробництва підводних човнів, на Україну летять іранські дрони, а сама Україна отримує зброю від Марокко чи Пакистану.

Відповідно, офіційною публікацію розвідданих про 1000 контейнерів Білий Дім намагається довести республіканцям, що розділення політики на "європейську" і "азіатську" вже неактуальне. Адміністрація Байдена акцентує на тому, що всі світові події є ланками одного протистояння, і вісь зла вже починає діяти попри те, що не є досить стійкою.

Протистояння (демократій і авторитарних країн) вже стало почалося. Поки що трампісти не хочуть визнавати його глобальність, але де-факто воно вже є таким,

– переконаний Божко.

Що відомо про боротьбу республіканців та демократів