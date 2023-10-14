Такой мыслью с 24 Каналом поделился глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он считает, что официальное обнародование Вашингтоном разведывательных данных о помощи КНДР является месседжем республиканской партий с акцентом на глобальности демократически-авторитарного противостояния.

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Что означает публикация разведданных

Важно помнить, что демократическая партия традиционно выступает за мультилатерализм (взаимодействия со многими странами – 24 Канал) во внешней политике, в то же время республиканцы часто склонны к изоляционизму, ставя во главу угла чисто американские интересы.

"Это сообщение (о снарядах КНДР – 24 Канал) в значительной степени направлено на трампистскую аудиторию. Ведь сторонники Дональда Трампа настаивают, что у США есть лишь одна внешнеполитическая угроза, которой следует уделять внимание, и это – Китай", – пояснил политолог.

Ярослав Божко о разведданных по КНДРовской помощи России: смотрите видео

Однако сегодня у нас есть ситуация, когда КНДР влияет на войну в Европе, Россия передает Китаю технологию производства подводных лодок, в Украину летят иранские дроны, а сама Украина получает оружие от Марокко или Пакистана.

Соответственно, официальной публикации разведданных о 1000 контейнерах Белый Дом пытается доказать республиканцам, что разделение политики на "европейскую" и "азиатскую" уже неактуально. Администрация Байдена акцентирует на том, что все мировые события являются звеньями одного противостояния, и ось зла уже начинает действовать несмотря на то, что она недостаточно устойчива.

Противостояние (демократий и авторитарных стран) уже началось. Пока что трамписты не хотят признавать его глобальность, но де-факто оно стало частью реальности,

– убежден Божко.

Что известно о борьбе республиканцев и демократов