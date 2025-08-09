У польському місті Познань стався вибух у квартирі. Внаслідок цього 26-річний чоловік отримав опіки.

З будівлі евакуювали близько 30 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Новини до теми У Чехії прогримів вибух на складі боєприпасів

Що спричинило вибух у Познані?

Повідомлення про вибух надійшло близько 01:00 ночі 9 серпня. На момент вибуху в приміщенні перебували двоє чоловіків: один постраждав і наразі перебуває в лікарні, інший 32-річний чоловік не отримав ушкоджень, його допитують у поліції.

За попередніми даними, вибух спричинила хімічна реакція між невідомими речовинами. Після огляду інспекторами будівельної інспекції мешканцям дозволили повернутися до квартир.

У Познані стався вибух: відео очевидців

Слідчі продовжують працювати на місці події, збирають докази та опитують свідків. Причини вибуху наразі остаточно не встановлені.

До слова, ввечері 5 серпня на вулиці Сурина Гора вибух стався в Житомирі. Внаслідок цього загинув чоловік, ще один отримав поранення. Обставини події наразі встановлюють.