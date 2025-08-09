В польском городе Познань произошел взрыв в квартире. В результате этого 26-летний мужчина получил ожоги.

Из здания эвакуировали около 30 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что вызвало взрыв в Познани?

Сообщение о взрыве поступило около 01:00 ночи 9 августа. На момент взрыва в помещении находились двое мужчин: один пострадал и сейчас находится в больнице, другой 32-летний мужчина не получил повреждений, его допрашивают в полиции.

По предварительным данным, взрыв вызвала химическая реакция между неизвестными веществами. После осмотра инспекторами строительной инспекции жителям разрешили вернуться в квартиры.

В Познани произошел взрыв: видео очевидцев

Следователи продолжают работать на месте происшествия, собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Причины взрыва пока окончательно не установлены.

К слову, вечером 5 августа на улице Сурина Гора взрыв произошел в Житомире. В результате этого погиб человек, еще один получил ранения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.