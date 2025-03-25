Днем 25 марта 2025 года в Чехии прогремел взрыв. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на чешское СМИ ČTK Ceske Noviny.

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Есть тяжелораненый

На оружейном предприятии в Чехии прогремел взрыв. Известно, что тяжелораненного доставили в больницу вертолетом.

Впоследствии проинформировали, что взрыв прогремел сегодня в 8:45 утра на складе завода STV Group в Полечке Свитавского района. По информации СМИ, предприятие производит крупнокалиберные боеприпасы и занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

Стоит отметить, что Чехия является одним из крупнейших поставщиков артиллерийских снарядов для Украины. Также Чехия является одной из тех государств, которые поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России.