24 Канал Головні новини Вибух прогримів у Чернігові
6 грудня, 10:03
Вибух прогримів у Чернігові

Тетяна Бабич

Вранці 6 грудня росіяни масовано атакують Україну. Зокрема, вибух пролунав і в Чернігові.

Про таке поінформували кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Мешканці міста чули вибух близько 10:01. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА для північних регіонів.

Наразі уточнюються можливі наслідки ворожої атаки.

Зауважимо, що вночі у Чернігові вночі теж лунали вибухи внаслідок атаки російських ударних безпілотників Зафіксовано падіння ворожого дрона в місті.

Де ще лунали вибухи 6 грудня?

  • Країна-агресорка здійснила масований комбінований обстріл українських міст. Зокрема рано-вранці безпілотники атакували Захід країни.
  • Вибухи прогриміли у Львівській області. Крім того, у Луцьку внаслідок атаки спалахнули продуктові склади. Окупанти били також по Дніпру, Полтаві, Сумах.
  • Також відомо про трьох постраждалих через обстріл на Київщині. Значних ушкоджень зазнала залізнична інфраструктура у Фастові.
  • Так, Укрзалізниця була змушена терміново змінити рух поїздів.
  • Окрім того, Росія завдала удару по енергооб'єктах у 8 областях.