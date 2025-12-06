6 грудня, 10:03
Вибух прогримів у Чернігові
Вранці 6 грудня росіяни масовано атакують Україну. Зокрема, вибух пролунав і в Чернігові.
Про таке поінформували кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.
Що відомо про вибух у Чернігові?
Мешканці міста чули вибух близько 10:01. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА для північних регіонів.
Наразі уточнюються можливі наслідки ворожої атаки.
Зауважимо, що вночі у Чернігові вночі теж лунали вибухи внаслідок атаки російських ударних безпілотників Зафіксовано падіння ворожого дрона в місті.
Де ще лунали вибухи 6 грудня?
- Країна-агресорка здійснила масований комбінований обстріл українських міст. Зокрема рано-вранці безпілотники атакували Захід країни.
- Вибухи прогриміли у Львівській області. Крім того, у Луцьку внаслідок атаки спалахнули продуктові склади. Окупанти били також по Дніпру, Полтаві, Сумах.
- Також відомо про трьох постраждалих через обстріл на Київщині. Значних ушкоджень зазнала залізнична інфраструктура у Фастові.
- Так, Укрзалізниця була змушена терміново змінити рух поїздів.
- Окрім того, Росія завдала удару по енергооб'єктах у 8 областях.