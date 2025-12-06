Вибух прогримів у Чернігові

Вранці 6 грудня росіяни масовано атакують Україну. Зокрема, вибух пролунав і в Чернігові.

Про таке поінформували кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Що відомо про вибух у Чернігові?

Мешканці міста чули вибух близько 10:01. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих БпЛА для північних регіонів.

Наразі уточнюються можливі наслідки ворожої атаки.

Зауважимо, що вночі у Чернігові вночі теж лунали вибухи внаслідок атаки російських ударних безпілотників Зафіксовано падіння ворожого дрона в місті.

Де ще лунали вибухи 6 грудня?