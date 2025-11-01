Повторний вибух прогримів у Сумах: Росія атакує дронами
- У Сумах пролунав вибух під час атаки російських дронів 1 листопада.
- ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Під час атаки дронів удень 1 листопада вибух пролунав у Сумах.
Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.
Дивіться також Україна була під атакою "Шахедів": де літали дрони та які наслідки обстрілу
Чому в Сумах пролунав вибух?
Під час повітряної тривоги на Сумщині в обласному центрі пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про загрозу.
БпЛА на Суми з півночі,
– зазначили захисники.
Невдовзі українські військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. О 13:35 стало відомо про повторний вибух у місті.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Які українські регіони обстріляли росіяни?
Нагадаємо, що в ніч проти 1 листопада Росія запустила 223 дрони для атаки на Україну. Протиповітряна оборона України збила або подавила 206 з цих дронів, але 17 влучили в цілі на 7 локаціях.
Зокрема, у Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа.
У межах Черкаської області знищили 13 російських БпЛА. У Золотоніському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше сім приватних домоволодінь: будинки та господарські споруди.
На Чернігівщині через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар, постраждала 66-річна жінка.