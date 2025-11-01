Повторний вибух прогримів у Сумах: Росія атакує дронами

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України. Під час атаки дронів удень 1 листопада вибух пролунав у Сумах.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного. Якщо у вашому населеному пункті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.

Чому в Сумах пролунав вибух?

Під час повітряної тривоги на Сумщині в обласному центрі пролунав вибух. У Повітряних силах ЗСУ розповіли про загрозу.

БпЛА на Суми з півночі,

– зазначили захисники.

Невдовзі українські військові повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. О 13:35 стало відомо про повторний вибух у місті.

Які українські регіони обстріляли росіяни?