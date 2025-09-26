Україна увечері 26 вересня знову перебуває під атакою ударних БпЛА. Через це вибух пролунав у Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух на Запоріжжі?

Повітряна тривога у Запорізькій області розпочалася о 21:34.

О 22:59 у Повітряних силах попереджали про БпЛА в північній частині Запоріжжя. Він летів західним курсом.

Уже о 23:07 стало відомо, що мешканці області чули вибух, а 23:13 – був повторний.

Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав голова ОВА Іван Федоров.

Перед цим він попереджав про БпЛА ударного типу в напрямку Вознесенівського району.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. Федоров додав, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину.

Крім того, внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя.

Попередньо є постраждалі.

Останні атаки на Україну