Потужний вибух прогримів біля ворожої військової частини у Ставрополі

У російському місті Ставрополь ввечері 22 жовтя стався вибух поблизу військової частини. За попередніми даними, інцидент трапився на автобусній зупинці неподалік розташування 247-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Про таке інформують російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Українські сили знищують "еліту еліт" Росії: десятки ліквідованих офіцерів з найпрестижніших ССО

Що стало причиною вибуху у Ставрополі?

Згідно з інформацією місцевих телеграм-каналів, інцидент був спланований. Вибуховий пристрій, ймовірно, заклали в дитячий візок. Унаслідок вибуху постраждала жінка, яка дістала численні осколкові поранення.

Повідомлялося, що її госпіталізували у важкому стані й наразі постраждала перебуває в лікарні. Правоохоронці оперативно оточили місце події й затримали підозрюваного у причетності до вибуху.

Чоловіка, якого вважають можливим виконавцем, вже доставили на територію військової частини для допиту.

За інформацією російських ЗМІ, слідчий комітет розглядає кілька версій інциденту. Йдеться про розгляд справи як теракт або ж як умисне вбивство.

Місце події залишається під посиленим контролем силовиків, деталі розслідування поки не розголошуються.

Попередні вибухові інциденти з військовими об'єктами в Росії