Подвійний мінус Росії та її абсолютно дірявій ППО, – аналітик про "бавовну" на авіабазах

Останніми днями на російських аеродромах пролунала серія вибухів. Внаслідок інцидентів пошкоджена стратегічна авіація, яку ворог застосовував для атак проти України.

Можна констатувати, що Росія не здатна гарантувати невразливість своїх об'єктів навіть на відстані 800 – 1000 кілометрів. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Варте уваги Путін боїться, що прилетить і по ньому, – Арестович про "бавовну" на аеродромах Росії

Росіяни не можуть забезпечити захист стратегічних об'єктів

Очевидно, що засоби захисту, які використовує Росія, не спрацювали. Мовиться про комплекси С-300, С-400, інші ЗРК та авіацію, які мають прикривати стратегічні аеродроми. Мусієнко наголошує, що на них має поширюватися об'єктова ППО і має бути забезпечена належна охорона. Проте з цим завданням не впоралися.

Потужні танки Leopard для ЗСУ / Іран надав Росії нові дрони? / Низька якість оборони Росії: дивіться відео

Якщо російська пропаганда стверджує, що це були безпілотники радянського зразка Ту-141 "Стриж" – то це подвійний мінус Росії та її протиповітряній обороні. Можна сказати, що вона дірява абсолютно, тому що на збитті таких безпілотників вчаться оператори ЗРК. Це базові навички, але навіть вони не змогли бути продемонстровані росіянами,

– зауважив військовий експерт.

Крім цього, ці інциденти свідчать про гарний знак для нас. Ми бачимо, акцентує Мусієнко, що військові літаки, які застосовуються для ракетного терору проти України, не можуть бути захищені не лише в ближньому тилу противника (аеродром "Саки" в окупованому Криму), а й в дальньому (авіабаза "Енгельс").

"Коли чуєш назву "Енгельс", яка у 21 століття ще десь присутня, то розумієш, наскільки в ідеологічному сенсі загнила ця країна. Вони досі не можуть відмовитися від цих радянських топонімів і пишаються тим, що в них авіабаза називається "Енгельс". Тому час її відправляти у жорстке минуле, де їй і місце", – підсумував Олександр Мусієнко.