Двойной минус России и ее абсолютно дырявой ПВО, – аналитик о "хлопке" на авиабазах

В последние дни на российских аэродромах прозвучала серия взрывов. В результате инцидентов повреждена стратегическая авиация, которую враг применял для атак против Украины.

Можно констатировать, что Россия не способна гарантировать неуязвимость своих объектов даже на расстоянии 800 – 1000 километров. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Россияне не могут обеспечить защиту стратегических объектов

Очевидно, что средства защиты, используемые Россией, не сработали. Речь идет о комплексах С-300, С-400, других ЗРК и авиации, которые должны прикрывать стратегические аэродромы. Мусиенко отмечает, что на них должно распространяться объектовое ПВО и должна быть обеспечена надлежащая охрана. Однако с этой задачей не справились.

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Если российская пропаганда утверждает, что это были беспилотники советского образца Ту-141 "Стриж" – это двойной минус России и ее противовоздушной обороне. Можно сказать, что она дырявая абсолютно, потому что на сбитии таких беспилотников учатся операторы ЗРК. Это базовые навыки, но даже они не смогли быть продемонстрированы россиянами,

– заметил военный эксперт.

Кроме того, эти инциденты свидетельствуют о хорошем знаке для нас. Мы видим, акцентирует Мусиенко, что военные самолеты, применяемые для ракетного террора против Украины, не могут быть защищены не только в ближнем тылу противника (аэродром "Саки" в оккупированном Крыму), но и в дальнем (авиабаза "Энгельс").

"Когда слышишь название "Энгельс", которое в 21 веке еще где-то присутствует, то понимаешь, насколько в идеологическом смысле загнила эта страна. Они до сих пор не могут отказаться от этих советских топонимов и гордятся тем, что у них авиабаза называется "Энгельс". Пора ее отправлять в жесткое прошлое, где ей и место", – подытожил Александр Мусиенко.

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