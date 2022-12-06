Об этом сообщили в британской разведке. Там объяснили, почему это несколько унизительные инциденты для России.

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Один из наиболее стратегически значимых провалов России

В результате взрыва на аэродроме "Энгельс" были повреждены 2 бомбардировщика Ту-95, говорит британская разведка. Причины взрывов официальные лица России пока не подтвердили.

Если Россия оценит инциденты на аэродромах как "целенаправленные атаки", то, вероятно, это будет считаться одним из наиболее стратегически значимых провалов за весь период полномасштабного вторжения, предполагают в разведке. Для этого есть несколько причин.

Места, где произошли взрывы, находятся гораздо дальше в России, чем при предыдущих подобных случаях.

Эта авиабаза является одним из самых важных мест, где россияне держат свою авиацию дальнего действия. По имеющимся данным, там расположены по меньшей мере 30 тяжелых бомбардировщиков.

После инцидента россиянам, вероятно, придется переместить технику на аэродромы разведения, то есть признать в какой-то мере свою уязвимость.

Российское командование, вероятно, будет пытаться выявить и наложить строгие санкции на российских офицеров, которые считаются ответственными за допущение инцидента,

– добавляют в конце британские партнеры.

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Взрывы на аэродроме "Энгельс": что произошло