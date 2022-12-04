Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его мнению, даже при таких условиях российская элита сможет пить французский коньяк и ходить в одежде от Christian Dior.

Важно Удары по энергосистеме Украины: Блинкен объяснил, почему Путин избрал варварскую тактику

Политолог напомнил, что у бывшего Советского Союза были подобные условия для жизни.

Когда люди покупали джинсы по 120 рублей (а это была зарплата среднего инженера), то советская номенклатура и их детки прекрасно себя чувствовали и имели все товары, какие только были,

– сказал Гладких.

Поэтому, как считает политолог, вариант постройки "железного занавеса" может вполне устроить Кремль. И хотя придется отказаться от яхты, дач в Ницце, но российская элита будет, как в Советском Союзе, выезжать за границу в качестве дипломатов.

Такой сценарий возможен. Они же не выбирают между лучшим и самым лучшим. Они выбирают между плохим, совсем плохим и совершенно недопустимым,

– подчеркнул Гладких.

Валентин Гладких о том, останется ли Путин управлять, когда проигрывает в войне: смотрите видео

Что у Путина в голове: мнения обозревателей