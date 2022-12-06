Про це повідомили у британській розвідці. Там пояснили, чому це дещо принизливі інциденти для Росії.

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Один з найбільш стратегічно значущих провалів Росії

Унаслідок вибуху на аеродромі "Енгельс" було пошкоджено 2 бомбардувальники Ту-95, каже британська розвідка. Причини вибухів офіційні лиця Росії поки не підтвердили.

Якщо Росія оцінить інциденти на аеродромах як "цілеспрямовану атаку", то ймовірно це вважатиметься одним з найбільш стратегічно значущих провалів за весь період повномасштабного вторгнення, припускають у розвідці. Для цього є декілька причин.

Місця, де сталися вибухи, розташовані набагато далі у Росії, ніж при попередніх подібних випадках.

Ця авіабаза є одним з найважливіших місць, де росіяни тримають свою авіацію дальньої дії. За наявними даними, там розташовані щонайменше 30 важких бомбардувальників.

Після інциденту росіянам ймовірно доведеться перемістити техніку на аеродроми розведення, тобто визнати певною мірою свою уразливість.

Російське командування, ймовірно, намагатиметься виявити та накласти суворі санкції на російських офіцерів, яких вважають відповідальними за допущення інциденту,

– додають наприкінці британські партнери.

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Вибухи на аеродромі "Енгельс": що сталося