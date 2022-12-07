Можна констатувати, що Росія не здатна гарантувати невразливість своїх об'єктів навіть на відстані 800 – 1000 кілометрів. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Росіяни не можуть забезпечити захист стратегічних об'єктів
Очевидно, що засоби захисту, які використовує Росія, не спрацювали. Мовиться про комплекси С-300, С-400, інші ЗРК та авіацію, які мають прикривати стратегічні аеродроми. Мусієнко наголошує, що на них має поширюватися об'єктова ППО і має бути забезпечена належна охорона. Проте з цим завданням не впоралися.
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Якщо російська пропаганда стверджує, що це були безпілотники радянського зразка Ту-141 "Стриж" – то це подвійний мінус Росії та її протиповітряній обороні. Можна сказати, що вона дірява абсолютно, тому що на збитті таких безпілотників вчаться оператори ЗРК. Це базові навички, але навіть вони не змогли бути продемонстровані росіянами,
– зауважив військовий експерт.
Крім цього, ці інциденти свідчать про гарний знак для нас. Ми бачимо, акцентує Мусієнко, що військові літаки, які застосовуються для ракетного терору проти України, не можуть бути захищені не лише в ближньому тилу противника (аеродром "Саки" в окупованому Криму), а й в дальньому (авіабаза "Енгельс").
"Коли чуєш назву "Енгельс", яка у 21 століття ще десь присутня, то розумієш, наскільки в ідеологічному сенсі загнила ця країна. Вони досі не можуть відмовитися від цих радянських топонімів і пишаються тим, що в них авіабаза називається "Енгельс". Тому час її відправляти у жорстке минуле, де їй і місце", – підсумував Олександр Мусієнко.
Вибухи на аеродромах у Росії: що відомо
- 5 росЗМІ повідомили про вибухи на авіабазі "Енгельс" та на аеродромі "Дягілєво". Відомо про пошкодження двох бомбардувальників Ту-95. Ними росіяни атакували українську територію.
- Зранку 6 грудня чергова "бавовна" накрила військовий аеродром в Курську. Міністр оборони Олексій Резніков пов'язав інцидент з курінням у недозволених місцях.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що ці події можуть завадити ворогові атакувати українську інфраструктуру. Річ у тім, що ворог точно не планував зазнавати втрат на своїй же території. Зокрема на тих об'єктах, які він вважав недосяжними.
- На жаль, зауважує військовий експерт Петро Черник, загальний стратегічний потенціал і запас міцності окупантів у частині ракет ще доволі великий. Відтак росіяни продовжать вдаватися до масованих атак.
- У британській розвідці наголосили, що ці події є принизливими для Росії. Якщо держава-агресорка оцінить інциденти на аеродромах як "цілеспрямовану атаку", пояснюють фахівці, то це вважатиметься одним з найбільш стратегічно значущих провалів за весь період повномасштабного вторгнення.