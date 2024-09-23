Дійсно великий запас: як знищення складу в Торопці вплине на фронт

Україна уразила великий склад росіян з озброєнням у Торопці. Озвучувались цифри про понад 700 тисяч знищених боєприпасів, які там зберігалися. Крім цього, країна-агресорка втратила артилерійські та ракетні засоби.

Наразі складно сказати, як знищення такої кількості снарядів вплине на фронт. Як розповів 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, ці запаси могли бути резервними й Росія не планувала їх використати.

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"Якщо брати теоретичні запаси боєприпасів, які потрібні Росії, то називають цифру 3 – 4 мільйони на рік. Оцінювалося, що вдалося знищити 30 тисяч тонн, 700 тисяч одиниць боєприпасів. Це дійсно великий запас", – зауважив Михайло Самусь.

Чи варто чекати змін на фронті

Запаси, які були знищені, могли становити резерв, наприклад, на зимовий період. Адже станом на зараз у ворога, на жаль, вистачає боєприпасів. Очевидно, що певний провал рано чи пізно буде, але все залежить від рішень росіян.

Наприклад, окупанти вирішать підтримувати наступальні дії на тому самому інтенсивному рівні. Згідно з їхньою логікою, вони можуть хотіти прорвати фронт на Донбасі, нейтралізувати загрозу в Курській області, а далі подивитися, якою буде ситуація.

Вони можуть вирішити діяти саме так: не розтягувати боєприпаси, які у них залишилися, різко зменшивши інтенсивність їхнього використання, а навпаки – ризикнути всім,

– зауважив Михайло Самусь.

Чому настільки потрібен дозвіл США на удари

Поки рано робити висновки стосовно того, на яких напрямках може позначитися знищення ворожого складу. Важливо є те, що Україні критично необхідний дозвіл на удари західною зброєю по Росії.

Тоді ми б могли знищити інші склади ракетної зброї і в росіян виникне серйозне питання – як вийти з цієї ситуації. Коли боєприпасів дійсно не вистачатиме, то для них це буде трагічно,

– наголосив Михайло Самусь.

Варто розуміти, що здатність Росії продовжувати бойові дії залежить від дозволу на використання далекобійної зброї. Тому не варто вірити в заяви, що нібито рішення США допоможе знищувати тільки аеродроми. Ефект буде глобальним.