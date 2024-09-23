Действительно большой запас: как уничтожение склада в Торопце повлияет на фронт

Украина поразила большой склад россиян с вооружением в Торопце. Озвучивались цифры о более 700 тысяч уничтоженных боеприпасов, которые там хранились. Кроме этого, страна-агрессор потеряла артиллерийские и ракетные средства.

Пока сложно сказать, как уничтожение такого количества снарядов повлияет на фронт. Как рассказал 24 Каналу заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, эти запасы могли быть резервными и Россия не планировала их использовать.

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"Если брать теоретические запасы боеприпасов, которые нужны России, то называют цифру 3 – 4 миллиона в год. Оценивалось, что удалось уничтожить 30 тысяч тонн, 700 тысяч единиц боеприпасов. Это действительно большой запас", – отметил Михаил Самусь.

Стоит ли ждать изменений на фронте

Запасы, которые были уничтожены, могли составлять резерв, например, на зимний период. Ведь по состоянию на сейчас у врага, к сожалению, хватает боеприпасов. Очевидно, что определенный провал рано или поздно будет, но все зависит от решений россиян.

Например, оккупанты решат поддерживать наступательные действия на том же интенсивном уровне. Согласно их логике, они могут хотеть прорвать фронт на Донбассе, нейтрализовать угрозу в Курской области, а дальше посмотреть, какой будет ситуация.

Они могут решить действовать именно так: не растягивать боеприпасы, которые у них остались, резко уменьшив интенсивность их использования, а наоборот – рискнуть всем,

– отметил Михаил Самусь.

Почему настолько нужно разрешение США на удары

Пока рано делать выводы относительно того, на каких направлениях может сказаться уничтожение вражеского состава. Важно то, что Украине критически необходимо разрешение на удары западным оружием по России.

Тогда мы бы могли уничтожить другие склады ракетного оружия и у россиян возникнет серьезный вопрос – как выйти из этой ситуации. Когда боеприпасов действительно не будет хватать, то для них это будет трагично,

– отметил Михаил Самусь.

Стоит понимать, что способность России продолжать боевые действия зависит от разрешения на использование дальнобойного оружия. Поэтому не стоит верить в заявления, что якобы решение США поможет уничтожать только аэродромы. Эффект будет глобальным.