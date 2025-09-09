Увечері 8 вересня окуповану частину Донецької області атакували не лише "добрі" безпілотники, а й ракети. Місцеві повідомляли про велику кількість вибухів. Однак досі невідомо, яку ракету використали українські військові.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що є кілька варіантів. Ракети вразили важливий військовий об'єкт.

Що відомо про атаки по окупантах невідомою ракетою?

Авіаційний експерт зазначив, що визначити тип ракети досить складно – це може бути і нова українська ракета "Фламінго", і "Паляниця", і Patriot. Єдине, що відомо – це крилата ракета, що можна побачити з відео місцевих пабліків.

Багато хто каже, що це "Фламінго". Це ракета з рідинним двигуном АІ-25. Однак я не впевнений. Також я не впевнений, що ми будемо завдавати ударів одним видом ракет. Це можуть бути і ракети, які виконують інші завдання,

– сказав він.

Криволап додав, що цього вечора вдалось уразити колишній завод "Топаз". Раніше на ньому виготовляли велику кількість снарядів до артилерії.

Вибухи на Донбасі: коротко