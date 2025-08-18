Росія вдарила безпілотниками по житловій 5-поверхівці у Харкові. Четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, рятувально-пошукові роботи тривають. Наразі відомо про 5 загиблих внаслідок російського обстрілу. Серед загиблих – 1,5-річна дівчинка та 16 річний хлопець.

Які наслідки російської атаки по Харкову 18 серпня?

За словами Черненко, російські окупанти спеціально цілили саме в цей будинок. "Шахеди" вдарили по другому поверху; між третім та четвертим; по даху та по 5 поверху.

Сусіди повідомляли, що зниклі безвісти – це представники двох родин, які проживали в будинку.

Чотирьох постраждалих доставили до лікарні. У них середній стан. Працювало 9 бригад. Але боїмося, що ще можуть бути постраждалі. Завали розбирають. Більшість людей спустилися до укриття. Постраждалих могло бути більше,

– розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

За словами Черненко, Індустріальний район Харкова вважали дещо безпечнішим за інші. Тут були атаки безпілотниками, але не так часто, як у деяких інших районах. Багато людей зараз в шоковому стані. Їм надають допомогу.

