На Волині та Хмельниччині чули звуки вибухів: ППО могла працювати по ворожих "Шахедах"
Росіяни пізно ввечері 20 листопада запустили кілька груп "Шахедів" по Україні. Відомо, що вибухи пролунали після півночі на Хмельниччині та Волині.
Інформація про це з'явилася у місцевих пабліках, а також на моніторингових каналах. Також про роботу ППО повідомляли представники влади у Хмельницькій області.
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По російських "Шахедах" працювала ППО
Так, моніторингові канали повідомили про вибухи на Хмельниччині о 00:29. А вже о 00:44 відреагував перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він зауважив, що мешканці Хмельницького району могли чути вибухи. За його словами, працювали сили ППО.
А вже після 2 ночі стало відомо про вибухи на Волині та Рівненщині. ЗМІ про вибухи у Волинській області написали о 01:57, а у Рівненській області – о 02:09. Тоді ж повідомили, що "Шахеди" на відстані 20 кілометрів до польського-українського кордону. А о 02:09 знову звернулися до мешканців Волині. Тоді ж, пишуть місцеві ЗМІ, вдалося збити ще один безпілотник.
Зауважимо, що в Ірані презентували реактивні "Шахеди". Достеменно невідомо, чи отримає їх на озброєння Росія. Але вже відомо, чим вони відрізнятимуться від тих, якими по Україні б'є країна-агресорка.
Що відомо про реактивні "Шахеди"
- Почнімо з того, що представив його Іранський університет аерокосмічних наук і технологій "Ашура". Мовиться про реактивну версію Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238.
- Зауважимо, що фюзеляж цих безпілотників чорного кольору. Це може бути пов'язано із застосуванням радіопоглинальних матеріалів. Правда, поки немає підтверджень цього.
- Також у них є три варіанти наведення. Перший – класичний з автономною системою наведення, що працює за інерціальною системою та сигналами GPS. Крім того, є варіант з інфрачервоною/оптичною, а також, імовірно, радіолокаційною системами наведення.
- Технічні характеристики Shahed-238 не повідомляються. Водночас можна припустити, що наявність реактивного двигуна дозволить дрону швидше рухатися у повітрі. Правда, це може вплинути на дальність польоту у сторону скорочення відстані, яку він може подолати.