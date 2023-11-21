На Волині та Хмельниччині чули звуки вибухів: ППО могла працювати по ворожих "Шахедах"

Росіяни пізно ввечері 20 листопада запустили кілька груп "Шахедів" по Україні. Відомо, що вибухи пролунали після півночі на Хмельниччині та Волині.

Інформація про це з'явилася у місцевих пабліках, а також на моніторингових каналах. Також про роботу ППО повідомляли представники влади у Хмельницькій області.

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По російських "Шахедах" працювала ППО

Так, моніторингові канали повідомили про вибухи на Хмельниччині о 00:29. А вже о 00:44 відреагував перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він зауважив, що мешканці Хмельницького району могли чути вибухи. За його словами, працювали сили ППО.

А вже після 2 ночі стало відомо про вибухи на Волині та Рівненщині. ЗМІ про вибухи у Волинській області написали о 01:57, а у Рівненській області – о 02:09. Тоді ж повідомили, що "Шахеди" на відстані 20 кілометрів до польського-українського кордону. А о 02:09 знову звернулися до мешканців Волині. Тоді ж, пишуть місцеві ЗМІ, вдалося збити ще один безпілотник.

Станом на 02:45 пролунав відбій повітряної тривоги через загрозу ударних БпЛА для регіонів.

Зауважимо, що в Ірані презентували реактивні "Шахеди". Достеменно невідомо, чи отримає їх на озброєння Росія. Але вже відомо, чим вони відрізнятимуться від тих, якими по Україні б'є країна-агресорка.

Що відомо про реактивні "Шахеди"