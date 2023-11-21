Інформація про це з'явилася у місцевих пабліках, а також на моніторингових каналах. Також про роботу ППО повідомляли представники влади у Хмельницькій області.
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По російських "Шахедах" працювала ППО
Так, моніторингові канали повідомили про вибухи на Хмельниччині о 00:29. А вже о 00:44 відреагував перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він зауважив, що мешканці Хмельницького району могли чути вибухи. За його словами, працювали сили ППО.
А вже після 2 ночі стало відомо про вибухи на Волині та Рівненщині. ЗМІ про вибухи у Волинській області написали о 01:57, а у Рівненській області – о 02:09. Тоді ж повідомили, що "Шахеди" на відстані 20 кілометрів до польського-українського кордону. А о 02:09 знову звернулися до мешканців Волині. Тоді ж, пишуть місцеві ЗМІ, вдалося збити ще один безпілотник.
Зауважимо, що в Ірані презентували реактивні "Шахеди". Достеменно невідомо, чи отримає їх на озброєння Росія. Але вже відомо, чим вони відрізнятимуться від тих, якими по Україні б'є країна-агресорка.
Що відомо про реактивні "Шахеди"
- Почнімо з того, що представив його Іранський університет аерокосмічних наук і технологій "Ашура". Мовиться про реактивну версію Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238.
- Зауважимо, що фюзеляж цих безпілотників чорного кольору. Це може бути пов'язано із застосуванням радіопоглинальних матеріалів. Правда, поки немає підтверджень цього.
- Також у них є три варіанти наведення. Перший – класичний з автономною системою наведення, що працює за інерціальною системою та сигналами GPS. Крім того, є варіант з інфрачервоною/оптичною, а також, імовірно, радіолокаційною системами наведення.
- Технічні характеристики Shahed-238 не повідомляються. Водночас можна припустити, що наявність реактивного двигуна дозволить дрону швидше рухатися у повітрі. Правда, це може вплинути на дальність польоту у сторону скорочення відстані, яку він може подолати.