Информация об этом появилась в местных пабликах, а также на мониторинговых каналах. Также о работе ПВО сообщали представители власти в Хмельницкой области.

Читайте также Россияне атакуют "Шахедами": дроны бродят по Западу, в Хмельницкой области работала ПВО

По российским "Шахедам" работала ПВО

Так, мониторинговые каналы сообщили о взрывы в Хмельницкой области в 00:29. А уже в 00:44 отреагировал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он отметил, что жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. По его словам, работали силы ПВО.

А уже после 2 ночи стало известно о взрывы на Волыни и Ровенщине. СМИ о взрывах в Волынской области написали в 01:57, а в Ровенской области – в 02:09. Тогда же известили, что "Шахеды" на расстоянии 20 километров до польско-украинской границы. А в 02:09 снова обратились к жителям Волыни. Тогда же, пишут местные СМИ, удалось сбить еще одного беспилотника.

Обратим внимание! По состоянию на 02:45 прозвучал отбой воздушной тревоги из-за ударных дронов для регионов.

Заметим, что в Иране презентовали реактивные "Шахеды". Доподлинно неизвестно, получит ли их на вооружение Россия. Но уже известно, чем они будут отличаться от тех, которыми по Украине бьет страна-агрессор.

Что известно о реактивных "Шахедах"