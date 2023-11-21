Информация об этом появилась в местных пабликах, а также на мониторинговых каналах. Также о работе ПВО сообщали представители власти в Хмельницкой области.
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По российским "Шахедам" работала ПВО
Так, мониторинговые каналы сообщили о взрывы в Хмельницкой области в 00:29. А уже в 00:44 отреагировал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он отметил, что жители Хмельницкого района могли слышать взрывы. По его словам, работали силы ПВО.
А уже после 2 ночи стало известно о взрывы на Волыни и Ровенщине. СМИ о взрывах в Волынской области написали в 01:57, а в Ровенской области – в 02:09. Тогда же известили, что "Шахеды" на расстоянии 20 километров до польско-украинской границы. А в 02:09 снова обратились к жителям Волыни. Тогда же, пишут местные СМИ, удалось сбить еще одного беспилотника.
Заметим, что в Иране презентовали реактивные "Шахеды". Доподлинно неизвестно, получит ли их на вооружение Россия. Но уже известно, чем они будут отличаться от тех, которыми по Украине бьет страна-агрессор.
Что известно о реактивных "Шахедах"
- Начнем с того, что представил его Иранский университет аэрокосмических наук и технологий "Ашура". Речь идет о реактивной версии Shahed-136, которая получила название Shahed-238.
- Заметим, что фюзеляж этих беспилотников чёрного цвета. Это может быть связано с использованием радиопоглотительных материалов. Правда, пока нет подтверждений этого.
- Также у них есть три варианта наведения. Первый – классический с автономной системой наведения, работающей по инерциальной системе и сигналам GPS. Кроме того, есть вариант с инфракрасной/оптической, а также, вероятно, радиолокационной системой наведения.
- Технические характеристики Shahed-238 не сообщаются. В то же время можно предположить, что наличие реактивного двигателя позволит дрону быстрее двигаться в воздухе. Правда, это может повлиять на дальность полета в сторону сокращения расстояния, которое он может преодолеть.