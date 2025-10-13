Неспокійна ніч у Криму: безпілотники уразили нафтовий термінал та електропідстанції
- Українські дрони вразили Феодосійський морський нафтовий термінал та підстанції, спричинивши масштабну пожежу та пошкодження інфраструктури.
- Також безпілотники атакували підстанцію 330 кВ "Сімферополь", що призвело до перепадів напруги.
У ніч проти 13 жовтня в Криму було гучно. Українські дрони вдарили по цілях, які забезпечують військову машину Кремля. Вибухи чули одразу в кількох місцях.
Про це повідомили джерела 24 Каналу в Службі безпеки України.
Що відомо про атаки на низку об'єктів у Криму?
Безпілотники під керуванням фахівців Центру спеціальних операцій "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по Феодосії та Сімферополю. Пошкоджені важливі підстанції та резервуари нафтобази.
Один з ударів дронів відбувся по Феодосійському морському нафтовому терміналу. Там БпЛА влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На нафтобазі сталася масштабна пожежа.
Також у Феодосії постраждала підстанція 220 кВ "Кафа", що належить до енергомосту між Росією та Кримом. На об'єкті уражені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська, а також приміщення із захисною автоматикою. Після атаки фіксуються перепади напруги.
Інший об'єкт, куди долетіли безпілотники, це підстанція 330 кВ "Сімферополь". Там пролунала серія вибухів.
СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати “бавовну” як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу Росії. Ця робота триватиме,
– повідомило поінформоване джерело в СБУ.
У Криму чули вибухи: останні новини
Уранці 13 жовтня дрони атакували тимчасово окупований Крим. Поблизу Сімферополя та Гвардійського пролунали вибухи. Дрони могли також уразити Таврійську ТЕС. На місці атаки розпочалася пожежа. Тоді ж стався удар по складу російських "Шахедів" і підстанції "Кафа".
Місцева окупаційна влада повідомила, що вночі сили ППО нібито збили над Феодосією 20 безпілотників. Однак масштабну пожежу на одному з об'єктів росіяни підтвердили.
В Росії скаржилися на атаку дронів в ніч на 13 жовтня. Окрім Криму БпЛА атакували різні регіони країни, включаючи Астраханську, Ростовську область і Республіку Калмикія. Загалом атаку могли здійснити щонайменше 103 безпілотники.