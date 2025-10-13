У ніч проти 13 жовтня в Криму було гучно. Українські дрони вдарили по цілях, які забезпечують військову машину Кремля. Вибухи чули одразу в кількох місцях.

Про це повідомили джерела 24 Каналу в Службі безпеки України.

Що відомо про атаки на низку об'єктів у Криму?

Безпілотники під керуванням фахівців Центру спеціальних операцій "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по Феодосії та Сімферополю. Пошкоджені важливі підстанції та резервуари нафтобази.

Один з ударів дронів відбувся по Феодосійському морському нафтовому терміналу. Там БпЛА влучили щонайменше у п’ять резервуарів. На нафтобазі сталася масштабна пожежа.

Також у Феодосії постраждала підстанція 220 кВ "Кафа", що належить до енергомосту між Росією та Кримом. На об'єкті уражені силові трансформатори, закрита розподільна установка, диспетчерська, а також приміщення із захисною автоматикою. Після атаки фіксуються перепади напруги.

Інший об'єкт, куди долетіли безпілотники, це підстанція 330 кВ "Сімферополь". Там пролунала серія вибухів.

СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати “бавовну” як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу Росії. Ця робота триватиме,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.

