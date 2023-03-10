Німецьке видання показало яхту, яку пов'язують з вибухами на "Північному потоці"
Джерело:Spiegel
Яхту "Андромеда" орендували на німецькому острові Рюген через чартерну компанію. Саме її пов'язують з вибухами на "Північному потоці", які відбулися наприкінці вересня 2022 році.
Журналісти німецького видання вважають, що диверсанти перевозили вибухові пристрої саме цією 15-метровою яхтою. Проте, хто орендував судно – досі невідомо.
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Як виглядає яхта, що могла перевозити вибухівку
За інформацією німецького видання, для перевезення вибухівки використали вітрильну 15-метрову яхту "Андромеда". Вона зареєстрована у порту на острові Рюген у громаді Бреге. Під час розслідування стало відомо, що судно класу Bavaria Cruiser 50 орендували у чартерної компанії, яка знаходиться на цьому острові.
Проте директор компанії відмовляється коментувати, хто був орендарем яхти. Відомо лише те, що група невстановлених осіб використовувала підроблені документи.
Яхта "Андромеда" / Фото Spiegel
У Федеральній поліції Карлсруе також не коментують ситуацію з орендою. Говорять лише, що 18 – 22 січня на яхті проводили обшук.
Курс "Андромеди": що говорить слідство
Під час проведення розслідування Федеральне відомство кримінальної поліції відтворювало шлях судна. Ймовірно, яхта рухалася на північну частину острова Рюген. Там на початку вересня була зупинка. Слідчі допитали свідків і вивчили документацію порту.
У поліції Німеччини відмовляються коментувати, коли "Андромеду" повернули до чартерної компанії.
Тим часом у Данії оголосили в розшук іншу яхту, яку помітили на острові Крістіансі в Балтійському морі, що поблизу від місця вибуху. Поліція розшукує судно, яке пришвартувалося біля острова у період з 16 до 18 вересня.
Вибухи на "Північних потоках"
- Наприкінці вересня 2022 на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталися невідомі вибухи. Після цього інциденту російські газогони стали непридатними для використання.
- Останнім часом посилилася риторика західних ЗМІ щодо "українського сліду" у цих вибухах. Втім політологи вбачають у цій версії дуже багато суперечливих моментів.
- Олексій Резніков прокоментував останні розслідування NYT, у якому знову розглядали версію причетності України. Міністр оборони заявив, що Україна не має стосунку до вибухів на газопроводах "Північний потік". За його словами, нині немає жодної достовірної інформації, що у підриві могли брати участь проукраїнські групи.