Журналісти німецького видання вважають, що диверсанти перевозили вибухові пристрої саме цією 15-метровою яхтою. Проте, хто орендував судно – досі невідомо.

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Як виглядає яхта, що могла перевозити вибухівку

За інформацією німецького видання, для перевезення вибухівки використали вітрильну 15-метрову яхту "Андромеда". Вона зареєстрована у порту на острові Рюген у громаді Бреге. Під час розслідування стало відомо, що судно класу Bavaria Cruiser 50 орендували у чартерної компанії, яка знаходиться на цьому острові.

Проте директор компанії відмовляється коментувати, хто був орендарем яхти. Відомо лише те, що група невстановлених осіб використовувала підроблені документи.



Яхта "Андромеда" / Фото Spiegel

У Федеральній поліції Карлсруе також не коментують ситуацію з орендою. Говорять лише, що 18 – 22 січня на яхті проводили обшук.

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Під час проведення розслідування Федеральне відомство кримінальної поліції відтворювало шлях судна. Ймовірно, яхта рухалася на північну частину острова Рюген. Там на початку вересня була зупинка. Слідчі допитали свідків і вивчили документацію порту.

У поліції Німеччини відмовляються коментувати, коли "Андромеду" повернули до чартерної компанії.

Тим часом у Данії оголосили в розшук іншу яхту, яку помітили на острові Крістіансі в Балтійському морі, що поблизу від місця вибуху. Поліція розшукує судно, яке пришвартувалося біля острова у період з 16 до 18 вересня.

Вибухи на "Північних потоках"