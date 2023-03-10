Журналисты немецкого издания считают, что диверсанты перевозили взрывные устройства именно по этой 15-метровой яхте. Однако кто арендовал судно – до сих пор неизвестно.

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Как выглядит яхта, которая могла перевозить взрывчатку

По информации немецкого издания, для перевозки взрывчатки использовали парусную 15-метровую яхту "Андромеда". Она зарегистрирована в порту на острове Рюген в общине Бреге. В ходе расследования стало известно, что судно класса Bavaria Cruiser 50 было арендовано у чартерной компании, которая находится на этом острове.

Однако директор компании отказывается комментировать, кто был арендатором яхты. Известно лишь, что группа неустановленных лиц использовала поддельные документы.



Яхта "Андромеда" / Фото Spiegel

В Федеральной полиции Карлсруэ тоже не комментируют ситуацию с арендой. Говорят только, что 18 – 22 января на яхте проводили обыск.

Курс "Андромеды": что говорит следствие

В ходе расследования Федеральное ведомство криминальной полиции воспроизводило путь судна. Вероятно, яхта двигалась на северную часть острова Рюген. Там в начале сентября была остановка. Следователи допросили свидетелей и изучили документацию порта.

В полиции Германии отказываются комментировать, когда "Андромеду" вернули в чартерную компанию.

Тем временем в Дании объявили в розыск другую яхту, которую заметили на острове Кристиансе в Балтийском море, вблизи места взрыва. Полиция разыскивает судно, которое пришвартовалось у острова в период с 16 по 18 сентября.

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