Немецкое издание показало яхту, которую связывают со взрывами на "Северном потоке"
Источник:Spiegel
Яхту "Андромеда" арендовали на немецком острове Рюген через чартерную компанию. Именно ее связывают со взрывами на "Северном потоке", произошедшими в конце сентября 2022 года.
Журналисты немецкого издания считают, что диверсанты перевозили взрывные устройства именно по этой 15-метровой яхте. Однако кто арендовал судно – до сих пор неизвестно.
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Как выглядит яхта, которая могла перевозить взрывчатку
По информации немецкого издания, для перевозки взрывчатки использовали парусную 15-метровую яхту "Андромеда". Она зарегистрирована в порту на острове Рюген в общине Бреге. В ходе расследования стало известно, что судно класса Bavaria Cruiser 50 было арендовано у чартерной компании, которая находится на этом острове.
Однако директор компании отказывается комментировать, кто был арендатором яхты. Известно лишь, что группа неустановленных лиц использовала поддельные документы.
Яхта "Андромеда" / Фото Spiegel
В Федеральной полиции Карлсруэ тоже не комментируют ситуацию с арендой. Говорят только, что 18 – 22 января на яхте проводили обыск.
Курс "Андромеды": что говорит следствие
В ходе расследования Федеральное ведомство криминальной полиции воспроизводило путь судна. Вероятно, яхта двигалась на северную часть острова Рюген. Там в начале сентября была остановка. Следователи допросили свидетелей и изучили документацию порта.
В полиции Германии отказываются комментировать, когда "Андромеду" вернули в чартерную компанию.
Тем временем в Дании объявили в розыск другую яхту, которую заметили на острове Кристиансе в Балтийском море, вблизи места взрыва. Полиция разыскивает судно, которое пришвартовалось у острова в период с 16 по 18 сентября.
Взрывы на "Северных потоках"
- В конце сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли неизвестные взрывы. После этого инцидента российские газопроводы стали непригодными для использования.
- В последнее время усилилась риторика западных СМИ по поводу "украинского следа" в этих взрывах. Впрочем, политологи видят в этой версии очень много спорных моментов.
- Алексей Резников прокомментировал последние расследования NYT, в котором снова рассматривали версию причастности Украины. Министр обороны заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на газопроводах "Северный поток". По его словам, сейчас нет никакой достоверной информации, что в подрыве могли участвовать проукраинские группы.